總統點名辦中聯 在野轟卓揆蓋牌毒油

聯合報／ 記者林琮恩黃婉婷曾健祐林海／連線報導
「毒油害台、院長下台」，多名國民黨立委昨天上午於立法院社福及衛環委員會雙手舉牌、高呼口號，要求衛福部長石崇良道歉下台，石則臉色鐵青，全程未發一語。記者杜建重／攝影
「毒油害台、院長下台」，多名國民黨立委昨天上午於立法院社福及衛環委員會雙手舉牌、高呼口號，要求衛福部長石崇良道歉下台，石則臉色鐵青，全程未發一語。記者杜建重／攝影

中聯致癌油品風暴延燒，賴清德總統昨天點名，中聯油脂等公司發生問題，沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機，該法辦就依法究辦。台中地檢署七月三日分「他」字案偵辦，昨證實六日再赴涉案五間油品公司履勘，並約談中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長，兩人列被告，訊後請回，南僑公司蔡姓廠長則以證人到案。

立院社福及衛環委員會昨天上午召開食安專報，邀請衛福部石崇良專題報告，在野立委連番砲轟、揶揄，甚至送上象徵致癌油的大型油罐，高喊「下台、道歉」，但石崇良全程不發一語。在野黨隨後提出臨時動議，要求行政院院長卓榮泰、石崇良、食藥署長姜至剛等三人道歉、下台，表決結果七比五，通過此臨時動議。

石崇良坦承 卓揆三日知悉

直到下午，彰化泰山又爆出一批案外產品，石崇良才鬆口表示，「對於政策改變，導致民眾困擾，我願意為此事道歉」，如今首要之務是讓事態穩定、民眾安心，後續該負責就會負責。

對於衛福部第一時間不願公布中聯油脂下游疑慮品項，在野黨立委昨質疑，卓榮泰本月三日邀相關部會開會，是否在會議中指示「蓋牌」？石崇良昨首度坦承，卓揆三日知悉衛福部僅下架第一層產品，當場指示「應再考慮」。

卓揆：查獲就會公布 沒有蓋牌

不過，卓揆昨表示，一旦查獲就會公布，有問題就會下架，這是政府處理原則；衛福部依法經過專家會議後訂定問題產品的標準，考量到難以逐項查驗，因此才決定全數下架，從來沒有所謂的「蓋牌」。

石崇良昨也證實，七日深夜接獲中游業者彰化泰山通報新增一批疑慮產品，經食藥署清查，這批疑慮油品為泰山「好理調合油」，已售出一萬五千多瓶，油品來源為中聯油脂，清查批號，證實與這波致癌油品不同，是來自另一批逾一三○○公噸的油品。

新增泰山好理調合油 預防下架

食藥署副署長蔡淑貞指出，新增疑慮油品為泰山「好理調合油」零點六公升裝，效期至二○二七年七月廿五日，每箱廿四瓶，出貨六四二箱、庫存三五四箱，共一萬五四○八瓶販售至零售通路。受到第一批中聯油脂食安事件影響，業者於七月三日「不分批號」完成預防性下架，現行市面上已買不到這批好理調合油。

疑慮品項累積至401項 大店中鏢

食藥署昨公布需預防性下架的疑慮產品品項及有效期限，品項累積至四○一項，聯華食品所製造的超商飯糰便當，幾乎均過了食用期限。至於卜蜂火腿肉絲黃金蛋炒飯、奶油培根義大利麵等超商即食產品，也出現於新增品項名單。

在新增品項中，新北市路易莎職人咖啡多項產品中鏢，包括，芥末醬、凱薩醬、青龍醬、香料烤腿排，以及檸檬、香草草莓、芝麻蜂蜜、咖啡等多項小蛋糕等，品項多達卅二種，大部分仍在有效期間之內，但也有產品效期至二○二七年四月分。

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