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蔣萬安批中央蓋牌 「欠民眾一個道歉」

聯合報／ 記者林麗玉簡慧珍鄭媁葉德正屈彥辰／連線報導
台北市長蔣萬安（中）昨抨擊，中央政府第一時間選擇「蓋牌」，中央政府欠所有民眾一個道歉。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨抨擊，中央政府第一時間選擇「蓋牌」，中央政府欠所有民眾一個道歉。記者曾學仁／攝影

毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安昨呼籲，檢調即刻查辦、保全證據釐清事實，中央政府第一時間選擇「蓋牌」，欠所有民眾一個道歉。台中市長盧秀燕也批中央決策反覆、一日數變，造成商家困擾也讓民眾無所適從。

蔣萬安說，毒油食安事件涉及層面之廣，不僅有一千三百公噸流入市場，甚至校園學童已經吃下肚，食藥署才依據食安法重罰。中央第一時間對下游業者名單選擇蓋牌，在各界批評下才公布；同時對可能有問題的商品，也只選擇含量百分之廿以上的加工製品下架，對含量百分之廿以下的商品卻選擇同意繼續販售，後來也是在各界批評下才大轉彎全面下架。

「我認為中央政府欠所有的民眾一個道歉。」蔣萬安說，他看到中央跟進北市成立專區等呼籲，也希望中央能透過食安通報平台，讓各地方政府快速、即時勾稽查核，以最快速度預防性下架。

蔣萬安也說，中央不該只調查出問題的源頭廠商，應全面檢驗一切源頭供應商，確認是否還有含一級致癌物質的產品，才能夠安定民心，否則影響到的不只是民眾健康和民心，也影響到整體的產業經濟。

盧秀燕受訪時表示，這次毒油下架，中央決策反覆且一日數變，含量百分之廿的政策，導致商家得二次下架，若當初一次決策，就沒有這些問題。

新北市長侯友宜也表示，市府第一時間對有疑慮油品一滴都不能留下，全部下架並上網公告，也跟消基會合作，討論是否要採取團體訴訟方式求償。

對於衛福部長石崇良表示，行政院長卓榮泰指示下架第一層油品「應再考慮」。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，行政院應完整公開當天會議或報告內容，讓全民知道是誰該負起政治責任。國民黨文傳會主委陳以信說，石崇良避重就輕，不是為還在擴大的食安風暴向全民道歉，只是為「反反覆覆的下架政策造成困擾」道歉，真正該向國人道歉的是賴清德總統。

致癌沙拉油 蔣萬安 食安 盧秀燕 食藥署

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