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風暴擴大 問題油暴增至2600餘公噸

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標事件持續擴大，泰山公司昨銷毀已回收及庫存的涉案沙拉油、調合油產品，總計約十公噸。圖／彰化縣衛生局提供
中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標事件持續擴大，泰山公司昨銷毀已回收及庫存的涉案沙拉油、調合油產品，總計約十公噸。圖／彰化縣衛生局提供

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，問題油品總計已高達兩千六百餘公噸。衛福部食藥署今天將公布四到六月中聯生產約卅批樣本的檢驗結果，問題油風暴持續擴大。

中聯油脂原驗出一三○○公噸沙拉油一級致癌物苯駢芘超標，衛福部長石崇良昨天證實，前天深夜接獲中游業者彰化泰山通報新增一批疑慮產品，經食藥署清查，這批疑慮油品為泰山「好理調合油」，已售出一萬五千多瓶，油品來源為中聯油脂，清查批號證實與這波致癌油品不同，來自另一批逾一三○○公噸的油品。

中聯油品目前停產，食藥署預計今天公布四到六月中聯油品檢驗結果，約卅個樣本。至於整體油品數量有多少，尚待評估。前二批被檢出苯駢芘超標的油品，各有一三○○公噸，中聯油品四到六月生產量應遠超過此，且可能大部分已流入市面，被民眾吃下肚。食藥署表示，為防堵風險油品於市面流通，即刻啟動全面稽查，針對中聯、福懋、福壽、泰山食用油脂工廠實地稽查及抽驗。

立院社福及衛環委員會昨天召開食安專報，在野黨立委質疑，政府起初以「他們也是受害者」為由，不願揭露下游業者名單，預防性下架政策反覆更引發眾怒。立法院社福及衛環委員會昨通過臨時動議，要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人向民眾道歉、下台。

國民黨立委羅廷瑋拿出一瓶加入兩成「洗腳水」的礦泉水瓶，問石崇良敢不敢喝？諷刺凸顯政府「摻兩成以下致癌油不必下架」的荒謬政策。羅廷瑋痛批，立法院將法條修得再好，但有一個不願負責、態度雙標的政府，不處理、不面對、狂逃避，也難防食安事件危害，「衛福部不是螺絲鬆了，而是癱瘓了」，毒油稀釋仍為毒油，沒人敢喝下肚。

羅廷瑋說，政府食安五環環環斷裂，第一環源頭管控，高風險黃豆一路放行；第二環重建生產管理，全靠業者自主檢驗、政府無能；第三環加強查驗，毒油流通數月，全靠民間公司通報；第四環加重業者責任，本案業者十九天知情不報，中央卻未察覺；第五環全民監督，政府卻蓋牌，民眾對下游產品一度毫不知情。

民進黨立委林淑芬批評，所謂的「業者自主管理」根本沒用，國內油品供應鏈資本重疊高度集中，是上游、也是下游，還是食品加工業，共同投資，利益結構糾結，「不能讓業者自主管理，再也不行」；建議衛福部擴大盤點大型食用油脂業者供應鏈、股權關係，確保每個環節安全。

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