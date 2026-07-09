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問題油暴增至2600餘公噸 泰山「好理調合油」出自另1300公噸油源

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北市：南僑問題油相關再製食品 皆已下架退回

中央社／ 台北8日電

針對中聯大豆沙拉油致癌物超標案，台北市衛生局今晚更新稽查進展表示，南僑以問題批次油品再製的7項油品，共有62筆銷貨單的產品流入市售店家銷售，目前確認相關再製食品皆已下架退回。

中聯「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標，共1300公噸流向泰山、福壽及福懋等，共18項受影響產品、共計30批號，受害業者為360家，衛生福利部食品藥物管理署昨天公布，已掌握331家、追蹤中29家。

衛福部長石崇良7日宣布，為讓民眾安心，原本含量20%以下產品共175項，僅由業者自主揭露產品資訊，即起全面下架，8日午夜0時完成。

台北市衛生局說，已查出南僑用問題油品再製的7項產品，包含南僑NEBOS機能性脂肪抹醬、烘焙潔淨升級油無添加攪拌油、王牌液態油炸專用油、維佳無水烘焙奶油、植物性起酥用油、維佳特製丹麥專用油，以及特製專用烘焙油脂，合計有62筆出貨單的產品流入北市57間店家，目前確認相關再製食品皆已下架退回。

衛生局先前發布流向的店家，包含胖老爹炸雞、錢櫃、好樂迪、全聯福利中心、君悅排骨、亞都麗緻大飯店、晶華國際酒店，及台北市政府勞工局職業訓練中心的工廠。

衛生局說，2日啟動調查以來，稽查福懋、福壽銷往北市的19家下游業者，當中的富暘食品曾出貨到華泰大飯店、凱達飯店、凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、賣麵郎（牛肉麵店）及台北中山雅樂軒酒店。提醒消費者可向業者詢問是否有使用到問題油品、是否已更換產品來自保。

此外，台北市商業處截至8日，累計訪視118家餐飲店，比7日的106家增加12家，現場比對店家用油，皆無使用問題批次產品。

教育局更新，截至8日，學校午餐受影響的團膳業者新增1家，為統鮮美食股份有限公司，這家是比對中央公布全台360家下游廠商名單後，新增受影響的新北市業者，迄今累計受影響團膳業者為7家。

教育局說，受影響學校新增7所，包含葫蘆國小、社子國小、富安國小、平等國小、北投國小、私立幼華高中，以及國立師大附中國中部。迄今受影響學校累計57所。

致癌沙拉油

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