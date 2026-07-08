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獨／泰山驗出中聯油脂又有問題油？ 中聯送SGS檢驗大逆轉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中聯油脂公司外觀。聯合報系資料照
中聯油脂公司外觀。聯合報系資料照

泰山公司傳出中聯油脂5月12日生產的一批大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb。台中市衛生局為此今天再度稽查中聯，但中聯出示SGS檢驗證明，顯示該批5月12日的沙拉油並未超標，而且除了4月初發生問題的那一批，其他陸續送驗的4月至7月被勒令停工前的油品，已驗完的5、6批也都正常。

至於為何中聯送SGS檢驗的結果和泰山驗的不同，台中市衛生局初步調查，認為泰山驗的那批還另含有橄欖油、葵花油以及芥子油，屬於混油，是否是其他油品出了問題，將向彰化要資料進一步比對和了解。

台中市衛生局說，中聯發生問題油情況後，曾自行把4月至7月被勒令停工這段期間生產的油送至SGS檢驗，衛生局也抽取6月和7月1日當天生產的油品回來檢驗，都沒有超標情形，所以目前有超標情形的僅最初發生的那一批，沒有第二批。

台中市衛生局先前稽查中聯油脂。圖／台中市政府提供
台中市衛生局先前稽查中聯油脂。圖／台中市政府提供

致癌沙拉油 泰山 衛生局 橄欖油

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