漢來海港、漢來蔬食也中鏢！毒油案擴大 228字聲明曝光

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，食安風暴持續擴大。高雄市衛生局今（8）日再公布新增29家使用問題油品的下游業者，累計已有49家業者受影響，其中包括漢來海港、漢來蔬食高雄漢神巨蛋店等知名餐飲品牌，相關問題油品均已完成下架。

高雄市衛生局指出，截至今日上午10時，食安小組已完成1,449家美食街、餐飲店、市場及夜市商圈等場所稽查，新增227家皆未發現使用問題油品；目前49家受影響業者均已完成下架，相關業者名單、產品及批號也已公告於官網，供民眾查詢。

針對遭點名使用問題油品，漢來美食稍早發布228字聲明，表示已第一時間配合衛生局調查並啟動內部稽查，全面下架問題油品，並更換合格供應商。

漢來美食聲明全文如下： 「針對高雄市衛生局調查中聯油脂供應之大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標事件，漢來美食第一時間配合衛生局機制，即刻啟動內部稽查，已將所有問題序號油品全面下架。 經過清查，漢來美食部分餐廳曾使用福壽公司生產之『健味香油』、享記公司生產之超標麻辣油。基於食品安全最高原則，目前已全面下架問題序號油品，改採其他合格供應商產品，包括大成及美食家等品牌，以確保顧客用餐安全與品質無虞。 漢來美食所有原物料皆須符合相關法規及供應商管理規範，以最高標準守護消費者權益，請消費者安心。」

此外，高雄市衛生局最新公布的受影響名單中，還包括西堤牛排、陶板屋、和牛涮、聚日式鍋物、品田牧場、藝奇日本料理、旭集、饗食天堂、開飯川食堂、真珠台灣佳味、享鴨等知名餐飲品牌。市府表示，將持續追查問題油品流向，要求相關業者落實下架回收，保障消費者食品安全。