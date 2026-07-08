致癌油延燒…北市再公布5飯店、賣麵郎中標 擴大波及57校、7團膳

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府7月2日啟動跨局處清查，繼今下午公布南僑油脂銷往57家店家名單，晚間再更新富暘食品銷往華泰大飯店、凱達飯店、凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、賣麵郎（牛肉麵店）及台北中山雅樂軒酒店共6家店。

衛生局表示，該案問題油品源自中聯油品，除泰山外，其他下游包含福懋、福壽業者銷往北市的19家下游業者。衛生局循線排查，其中2家（國防部、雅培米）製造地不在台北、已移請外縣市衛生局進一步查核；15家為零售業者或飯店餐廳；有2家再銷往下游店家。

衛生局指出，除前已公布的南僑油脂有62筆銷貨清單（共57家店家），目前確認相關再製食品皆已下架退回；富暘食品有限公司則銷往華泰大飯店、凱達飯店、凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、賣麵郎（牛肉麵店）及台北中山雅樂軒酒店。

針對通路方面，衛生局已要求全聯及康達盛通公司（萬家福或稱家樂福）等通路賣場應下架該次事件相關問題油品及再製品；也持續稽查市售油品，兵分多路查核衛福部食藥署新近公布401項產品，只要是食藥署公布應下架的相關產品都應配合下架，如有相關再製品也會持續稽查公布。

有關餐飲業使用到問題油品一事，衛生局以王品餐飲股份有限公司為例，該公司7月2日向食藥署主動通報並公開該集團部份品牌在南部縣市使用問題油品，衛生局正向該公司及其他連鎖餐飲集團了解北市相關門店是否使用到問題油品及再製品。

至於食藥署採預防性管理措施，將第二層產品下架範圍擴大至所有使用受影響原料製成的食品。衛生局已要求食品業者應於今天24時前完成相關下架作業勿販售，並應確認後續重新製作產品均使用安全無虞且符合規定的油品。衛生局持續掌握中央及其他縣市公布資訊，如有新增品項，將立即追查流向並確認產品下架情形。

商業處說，至今累計訪視118家餐飲店家，現場比對店家油品尚無使用問題批次，另提供店家填寫其使用油品的告示牌並輔導張貼，讓民眾能安心消費，也將持續依食藥署公告問題品項滾動稽查。

教育局表示，迄今掌握北市受影響團膳業者共7家、受影響學校共計57所；增列1家團膳業者統鮮美食股份有限公司，是比對中央公布全台360家下游廠商名單後新增受影響的新北市業者，增列7所學校包含葫蘆國小、社子國小、富安國小、平等國小、北投國小、私立幼華高中、國立師大附中國中部。

教育局說，將派員實地赴廠商進行油品清點及封存作業，並要求廠商應更換為合法產品，確保後續查驗與證據保全。