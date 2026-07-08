問題油風波擴大 雲林已下架532件產品

中央擴大中聯油脂問題油品預防性下架範圍，雲林縣政府今天啟動第二波查核，截至今天已查核75家食品販售及餐飲業者，共下架待回收532件產品，另新增10項預防性下架品項。縣長張麗善強調，食品安全沒有妥協空間，要求業者落實自主清查及資訊公開，務必讓所有受影響產品全面退出市場，確保民眾食安無虞。

張麗善表示，食品安全沒有妥協空間，縣府第一時間即要求縣內營養午餐及長青食堂全面停用涉案油品，如今配合中央最新風險管理措施，再要求業者完成自主清查、公開受影響資訊，務必讓所有問題產品全面退出市場，保障消費者健康，重建消費信心。

衛生局指出，今天同步查核縣內12家使用問題油品的食品製造業者，除確認是否新增使用20％以下受影響油品製成產品，也要求全面盤點原料使用情形，主動揭露受影響產品名稱、規格、批號及流向資訊，並通知下游通路及業者配合回收，降低問題產品流入市面的風險。

衛生局長曾春美表示，衛生局將持續依據食藥署公布的最新流向名單追查、稽查，若查獲業者未依規定通知下游、未完成預防性下架，或違反食品安全管理規定，將依法查處，確保受影響產品全面退出市場。

民眾可至衛福部食藥署「中聯油脂案專區」查詢最新受影響產品及相關處置資訊。