揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

食藥署昨（7）日公布第二波中聯油脂問題油品流向，揪出360家受影響業者及232項產品資訊。教育部國民及學前教育署表示，持續啟動校園食品安全應變機制，目前疑似使用受影響產品範圍計20個縣市、623所學校及258所幼兒園，已立即通知各地方政府教育局（處），督導所轄高級中等以下學校、幼兒園及供應校園午餐團膳業者全面清查；凡涉及食藥署公告產品或有疑慮者，均立即停止使用並採預防性下架措施。

國教署表示，如查有使用食藥署公告之受影響產品，應立即停止供應、全面下架，並配合地方衛生主管機關辦理回收、查核及後續處置，確保疑慮產品不流入校園，保障學生飲食安全。

國教署指出，為提升校園食品安全管理效能，持續運用校園食材登錄平台及跨機關食安資訊通報機制，於接獲食品安全事件資訊後，即可迅速比對校園食材使用情形，並通知地方政府立即啟動清查及追蹤處置，有效縮短應變時間，提升校園食安事件處理效率。

國教署強調，將持續依據食藥署最新公告資訊，督導各地方政府及學校採滾動式盤點與查核機制，落實「有疑慮、先下架」的預防性管理原則，並持續追蹤各地方政府辦理情形，與衛生單位密切合作，共同把關校園食品安全，確保學生食用安全無虞，讓家長安心、社會放心。