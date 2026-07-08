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台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

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台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，且泰山企業、福壽實業及福懋油脂等3油廠，影響全台食安問題嚴重。記者黃仲裕／攝影
中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，且泰山企業、福壽實業及福懋油脂等3油廠，影響全台食安問題嚴重。記者黃仲裕／攝影

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署7月3日正式分「他」字案偵辦；台中地檢署今證實，已就訊中聯公司總經理余凌冲、品研課陳姓副課長，2人列食安法被告訊後請回，另南僑公司蔡姓廠長為證人。

台中地檢表示，已指派民生專組主任檢察官洪國朝，率承辦檢察官康存孝、檢察事務官，及台中市調查處，前往中聯、福壽、福懋、泰山、南僑等案關公司，調取油品進出貨明細及油品檢驗報告等文件。

檢方7月6日也約談被告中聯公司總經理余凌冲、品研課陳姓副課長，另以證人身分約談南僑公司蔡姓廠長，查明被告等人有無違反食品安全衛生管理法罪嫌。

食品安全衛生管理法第15條第1項第3款，食品或食品添加物，有毒或含有害人體健康之物質或異物，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。同法第44條規定，有以上行為，處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

食藥署7日指出，中聯公司違反食安法第15條第1項，按情節計算罰鍰1億1520萬元，另違反第7條第5項通報義務，科以最高額300萬元罰鍰，並依行政罰法針對受責難程度，加重罰裁處4700萬元，一共公開出1億6520萬元罰鍰。

致癌沙拉油

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