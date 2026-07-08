中聯問題油品 竹市稽查10家業者下架近3萬公斤

食藥署昨公布第二波中聯油脂問題油品流向，竹市新增4家下游業者。新竹市衛生局立即會同新竹市調查站展開第二波稽查，逐一查核業者進貨、庫存、使用及販售情形，並要求立即停止使用、下架回收。截至今日止針對問題及預防性下架油品已累計達2萬9688.2公斤，後續將持續追蹤問題產品流向及回收處理情形，嚴防問題產品流入市面及餐飲供應鏈。

衛生局表示，市府第一時間啟動跨局處查察機制，已責成教育處、產業發展處及城市行銷處同步針對校園、賣場、飯店、市場、夜市等場域加強查核，截至今日共查核83家業者，其中42家涉及問題油品，均已停止使用並完成預防性下架。

衛生局說，凡屬中央公告問題產品，不論使用比例，一律要求預防性下架，如業者仍持續陳列、販售或供應，將依法依食品安全衛生管理法裁處，市府將持續以最高標準把關食品安全。

衛生局指出，食藥署第一波公布新竹市下游業者共6家，第二波再新增4家，截至目前10家業者皆已完成查核。衛生局將持續配合中央最新公告資訊，主動辦理稽查及流向追蹤，督促業者完成回收作業，確保問題產品全面退出市場。

針對回收油品，業者應依上游廠商回收計畫辦理，並妥善保存退貨單據，不得任意傾倒於水溝、排水系統或環境中，以免造成環境汙染。未依規定辦理者，將依食品安全衛生管理法規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，呼籲相關業者務必配合辦理，切勿心存僥倖。

衛生局說明，已將相關問題產品品項及批號、消費者退換貨及衛教訊息，公布於本局網站( https://reurl.cc/GazO1p )供民眾參考。並持續依法辦理查核作業，追蹤回收流向及後端處理情形，確保問題產品不再流入市面及餐飲供應鏈，保障食品安全。