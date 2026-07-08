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追查中聯致癌油 桃市下架問題油品近3萬5千公斤

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物苯駢芘超標，桃園市衛生局表示，目前已掌握下游業者55家，查核工廠、販售、餐飲、攤販與倉儲物流合計150家，下架違規油品及相關產品共3萬4994公斤。圖／桃園市衛生局提供
中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物苯駢芘超標，桃園市衛生局表示，目前已掌握下游業者55家，查核工廠、販售、餐飲、攤販與倉儲物流合計150家，下架違規油品及相關產品共3萬4994公斤。圖／桃園市衛生局提供

中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物苯駢芘超標，桃園市衛生局表示，自7月2日接獲通報後啟動下架回收，目前已掌握下游業者55家，查核工廠、販售、餐飲、攤販與倉儲物流合計150家，下架違規油品及相關產品共3萬4994公斤，每日稽查進度同步公開於「桃食安心資訊平台」。

衛生局表示，為除防堵問題油品，已同步啟動油品製造工廠及市售產品抽驗專案，針對轄內19家業者進行查核，抽驗58件產品並主動監測多環芳香族碳氫化合物（PAHs），涵蓋烘焙用油脂、香油、調合油、苦茶油等品項，從源頭到販售端全面把關。

衛生局表示，依食藥署公告，凡使用受影響大豆沙拉油製成的加工食品，業者須於7月8日24時前完成預防性下架，後續須提出檢驗合格報告，經衛生局確認符合規定後始得恢復販售。

衛生局呼籲業者主動盤點原料來源、批號、庫存及流向，如有使用受影響油品，應立即停止製造、加工、販售與供應，並配合通報回收，也提醒民眾若持有受影響產品應暫停食用，依業者公告辦理退換貨；市府將秉持「源頭管理、流向追查、稽查抽驗、保障權益」4大原則，確保受影響產品全面停止流通。

致癌沙拉油

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