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致癌油風暴擴大 食藥署：泰山好理調和油苯駢芘超標 已出貨1.5萬瓶

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署指出，新驗出苯駢芘的泰山油品品名為「好理調和油」，是0.6公升小包裝。圖／食藥署提供
食藥署指出，新驗出苯駢芘的泰山油品品名為「好理調和油」，是0.6公升小包裝。圖／食藥署提供

致癌油風暴擴大，衛福部長石崇良今天上午公布，昨天接獲泰山反應，新增一批油品檢出苯駢芘超標。衛福部食藥署副署長蔡淑貞下午說明，這批泰山油品品名為「好理調和油」，0.6公升小包裝，每箱為24瓶，已出貨642箱、庫存剩354箱，共1萬5408箱已出貨至零售通路，追查其上游為中聯5月12日製作大豆沙拉油，共1.3公噸，批號為313-1150512。

蔡淑貞指出，彰化縣衛生局同仁昨天在泰山查核其他事項時，該公司正好收到送驗結果通知，旗下產品好理調和油檢出苯駢芘2.5ppb，超過法定上限2ppb，這批好理調和油效期至2027年7月25日，共1萬5408瓶已出貨，屬小包裝0.6毫升，供應消費者家用需求而非食品業者，研判目前均已在通路販售，將追查流向，最慢明天對外說明。

這批好理調和油使用大豆沙拉油、芥花油、葵花油、橄欖油4種油品混合，蔡淑貞指出，除大豆沙拉油外，其餘油品均曾送驗，苯駢芘檢驗結果為合格，研判為上游中聯油脂油品導致苯駢芘超標，同仁追查來源，為一批5月12日製作的產品，批號為313-1150512，合計1309.52公噸，流向限於3家中油公司，泰山410.84公噸、福壽529.19公噸、福懋油369.49公噸。

蔡淑貞指出，福壽、福懋油2家業者油品流向，目前尚在追查中，將盡速對外公布，民眾若買到同款0.6公升的泰山好理調和油，可辨認其有效日期是否為7月25日，判斷是否買到這批疑慮油，食藥署正一一比對業者原料來源、驗收紀錄等，待流向釐清後，食藥署會第一時間向民眾公布流向情況，確保資訊透明。

食藥署指出，新驗出苯駢芘的泰山油品品名為「好理調和油」，是0.6公升小包裝。圖／食藥署提供
食藥署指出，新驗出苯駢芘的泰山油品品名為「好理調和油」，是0.6公升小包裝。圖／食藥署提供

致癌沙拉油 泰山 食藥署 石崇良 沙拉油

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