北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局昨天開罰吹哨者南僑油脂事業公司300萬元，今天公布該批問題油品再製的7項油品銷售至北市62筆店家資料，包含胖老爹美式炸雞、錢櫃、好樂迪、全聯、晶華酒店等。

衛生局表示，自7月2日啟動清查，目前已確認南僑油脂未依食安法第7條第5項於檢出苯駢芘超標時通報，依法裁處300萬元；另查出南僑油脂以該批問題油品再製的7項油品，銷售至北市62筆店家資料，名單中重複者是因不同次出貨。

7項油品包括南僑NEBOS機能性脂肪抹醬、烘焙潔淨升級油無添加攪拌油、王牌液態油炸專用油、維佳無水烘焙奶油、植物性起酥用油、維佳特製丹麥專用油、特製專用烘焙油脂。

62筆店家包含胖老爹美式炸雞21家店、錢櫃4家店、好樂迪1家店、全聯7家店、晶華酒店、美式漢堡店「Sheep+Pony」、亞都麗緻大飯店、君悅排骨捷運南京店等。

衛生局強調，也對衛福部食藥署新近公布的產品兵分多路查核，持續追查問題油品的再製食品流向，並隨時向市民公布查核結果。