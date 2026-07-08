中聯致癌油檢方偵辦有突破？就訊總經理等3人完成筆錄

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，油品風暴持續擴大。台中地檢署7月3日正式分「他」字案偵辦；據了解，檢調7月6日赴中聯等5廠履勘，當天已就訊總經理、科長及廠長等3人，同步調取資料，正朝食品安全衛生管理法偵辦中。

據了解，台中地檢7月6日民生組主任檢察官、檢察官等人，到中聯、福壽、福懋、泰山、南僑等5家公司履勘、複核資料，並就訊其中1名董事長、1科長及1名廠長，完成3分筆錄，是否列被告、證人身分，檢方仍在釐清。

台中地檢今表示，7月2日已啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，由民生專組主任檢察官與台中市食品藥物安全處，就中聯油品案開會研討。

中檢說，7月3日分「他」字案偵辦，當天指揮調查局台中市調處，赴中聯公司調取資料比對，4日、5日與相關機關研析。

中檢也說，7月6日再和台中市食安處、衛福部食品藥物管理署，及台中市調處開「油品致癌物超標」專案會議，會後由主任檢察官、檢察官帶隊前往中聯、福壽、福懋、泰山、南僑等5家公司履勘、複核資料，並訊問相關人等製作筆錄。

檢方也說，當時和台中之食安團隊相關機關共同確認有違反食品安全衛生管理法第7條第5項「延遲通報」行政裁罰事項。