快訊

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯致癌油檢方偵辦有突破？就訊總經理等3人完成筆錄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衛生單位、檢調正釐清責任中。圖／台中市府提供
中聯1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衛生單位、檢調正釐清責任中。圖／台中市府提供

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，油品風暴持續擴大。台中地檢署7月3日正式分「他」字案偵辦；據了解，檢調7月6日赴中聯等5廠履勘，當天已就訊總經理、科長及廠長等3人，同步調取資料，正朝食品安全衛生管理法偵辦中。

據了解，台中地檢7月6日民生組主任檢察官、檢察官等人，到中聯、福壽、福懋、泰山、南僑等5家公司履勘、複核資料，並就訊其中1名董事長、1科長及1名廠長，完成3分筆錄，是否列被告、證人身分，檢方仍在釐清。

台中地檢今表示，7月2日已啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，由民生專組主任檢察官與台中市食品藥物安全處，就中聯油品案開會研討。

中檢說，7月3日分「他」字案偵辦，當天指揮調查局台中市調處，赴中聯公司調取資料比對，4日、5日與相關機關研析。

中檢也說，7月6日再和台中市食安處、衛福部食品藥物管理署，及台中市調處開「油品致癌物超標」專案會議，會後由主任檢察官、檢察官帶隊前往中聯、福壽、福懋、泰山、南僑等5家公司履勘、複核資料，並訊問相關人等製作筆錄。

檢方也說，當時和台中之食安團隊相關機關共同確認有違反食品安全衛生管理法第7條第5項「延遲通報」行政裁罰事項。

致癌沙拉油

延伸閱讀

致癌物超標4倍！中聯油脂1300噸問題油流入市面 中檢啟動民生平台嚴查

中聯大豆油致癌物超標案！4家業者開會知情不報 隱匿延誤時序曝光

致癌油延遲通報 盧秀燕宣布重罰中聯、福懋、福壽各300萬元

南僑早就示警！致癌油中聯、福懋油、福壽延誤通報 中市府各罰300萬

相關新聞

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局昨天開罰吹哨者南僑油脂事業公司300萬元，今天公布該批問題油品再製的7項油品銷售至北市62筆店家資料，包含胖老爹美式炸雞、錢櫃、好樂迪、全聯、晶華酒店等。

致癌油全台流竄第8日 石崇良首致歉：願為政策改變造成困擾道歉

致癌油流竄全台，在野黨多次要求衛福部長石崇良為政策反覆、下游蓋牌一事道歉，並負起政治責任。石崇良今天上午於立院社福及衛環委員會，遭在野黨立委要求道歉，但他未道歉，將責任歸屬為業者隱匿通報。下午立委王鴻薇質詢時，再度詢問石「是否真認為不必道歉？」石首度道歉，稱「政策改變造成大家困擾，我願意道歉。」

中聯大豆油致癌物超標案！4家業者開會知情不報 隱匿延誤時序曝光

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘（BaP）」超標案，台中市食安處連日深入調查釐清，扯出四大食品巨頭早在6月中旬的內部會議中就已驚覺油品異常，卻集體蓋牌、未進行預防性下架，白白延誤高達19天，中聯油脂與福壽油脂今日態度極為低調，均不願多做回應，僅表示目前全案已配合市府及檢調調查中，不便表示意見。

毒油案續延燒…賴總統提四裁示 要求該法辦就法辦、促食安法修法

中聯油品致癌物超標案，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中常會提出四點裁示。他重申，政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應共同合作；民進黨立院黨團也應該跟行政院合作，共同討論對食安法的修法，讓未來食品安全的保障，能夠更進一步提升。

追查中聯致癌油 桃市下架問題油品近3萬5千公斤

中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物苯駢芘超標，桃園市衛生局表示，自7月2日接獲通報後啟動下架回收，目前已掌握下游業者55家，查核工廠、販售、餐飲、攤販與倉儲物流合計150家，下架違規油品及相關產品共3萬4994公斤，每日稽查進度同步公開於「桃食安心資訊平台」。

致癌油風暴擴大 食藥署：泰山好理調和油苯駢芘超標 已出貨1.5萬瓶

致癌油風暴擴大，衛福部長石崇良今天上午公布，昨天接獲泰山反應，新增一批油品檢出苯駢芘超標。衛福部食藥署副署長蔡淑貞下午說明，這批泰山油品品名為「好理調和油」，0.6公升小包裝，每箱為24瓶，已出貨642箱、庫存剩354箱，共1萬5408箱已出貨至零售通路，追查其上游為中聯5月12日製作大豆沙拉油，共1.3公噸，批號為313-1150512。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。