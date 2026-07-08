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蘇巧慧稱毒油各自負責 李四川競辦：你爸蘇貞昌當年可不是這樣說的

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件愈演愈烈，民進黨立委蘇巧慧今現身回應毒油事件。記者季相儒／攝影
中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件愈演愈烈，民進黨立委蘇巧慧今現身回應毒油事件。記者季相儒／攝影

中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件愈演愈烈，民進黨立委蘇巧慧今現身回應毒油事件表示「人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任把事情做好」，對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭指出，地方政府已第一時間啟動查察及應變，但執政黨立委蘇巧慧卻盲目政治護航，且喊話「你爸當年可不是這樣說的」質疑蘇巧慧言論雙標。

郭音蘭表示，對於近日毒油事件，蘇巧慧已神隱數日，今天終於回應卻只會用「中央和地方各自負責」這種空洞的政治語言來敷衍大眾，但回顧民國103年，蘇巧慧的父親蘇貞昌在臉書貼文中，重砲抨擊當時的馬政府，痛批「總統要做的不是呼籲全民抵制黑心廠商，負責任的主政者要拿出具體辦法來解決問題，讓人民吃的安心。」

郭音蘭質疑，當年蘇貞昌字字句句要求中央政府「負責任、拿出具體辦法」，如今民進黨執政處理食安危機卻荒腔走板，身為執政黨的立委蘇巧慧面對毒油問題卻改口要「中央地方各自負責」，並稱「你爸當年可不是這樣說的！怎麼沒幾年就忘記了呢？還是害怕想起來？」難道在民進黨眼中，責任只有在別人執政時才算中央的？自己執政，就把責任推得一乾二淨？

郭音蘭痛批，身為執政黨立委的蘇巧慧領人民納稅錢，不僅沒有善盡監督中央的職責、要求中央把所有毒油資訊告訴人民，反而還在玩文字遊戲、全力為中央護航。對照今天回應，難道蘇巧慧是想跟民進黨立委沈伯洋一樣，遇到毒油食安爭議只想把責任全丟給地方政府嗎？人民需要的是握有國家資源的中央政府負起責任、解決問題，讓人民知道毒油真相。

蘇巧慧父親蘇貞昌過去在臉書貼文中，重砲抨擊當時的馬政府處理食安事件，質疑蘇巧慧言論雙標。圖／李四川競辦提供
蘇巧慧父親蘇貞昌過去在臉書貼文中，重砲抨擊當時的馬政府處理食安事件，質疑蘇巧慧言論雙標。圖／李四川競辦提供

致癌沙拉油 蘇巧慧 李四川 蘇貞昌 民進黨

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