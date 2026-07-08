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監察院：採購案淪索賄標的 糾正中油管理失能風紀敗壞

中央社／ 台北8日電
監察院今天說，中油公司煉製事業部辦理採購有嚴重系統性結構問題，包括洩漏資料、採購案淪為高層主管索賄標的、縱容遭聲押人員仍獲考績甲等並領取優渥獎金等，中油內部人員管理機制已失能，風紀敗壞，因此糾正中油公司。圖／聯合報系資料照片
監察院今天說，中油公司煉製事業部辦理採購有嚴重系統性結構問題，包括洩漏資料、採購案淪為高層主管索賄標的、縱容遭聲押人員仍獲考績甲等並領取優渥獎金等，中油內部人員管理機制已失能，風紀敗壞，因此糾正中油公司。圖／聯合報系資料照片

監察院今天說，中油公司煉製事業部辦理採購有嚴重系統性結構問題，包括洩漏資料、採購案淪為高層主管索賄標的、縱容遭聲押人員仍獲考績甲等並領取優渥獎金等，中油內部人員管理機制已失能，風紀敗壞，因此糾正中油公司。

前中油公司煉製部執行長徐漢涉貪，一審遭判25年。監察院6月曾表示，徐漢與大林煉油廠工務組前後任經理黃榮泰及歐文豐、煉製事業部工務室修護組前工程師張子房4人辦理採購案，涉圖利自身或不肖廠商核有重大違失，日前已過彈劾案，移送懲戒法院審理。

監察委員王麗珍、蔡崇義、張菊芳今天透過新聞稿表示，經深入追查，中油煉製事業部辦理採購存在嚴重系統性結構問題。

監委說，徐漢撤換持不同意見的承辦與主管，許諾下屬職位調陞，全然配合廠商報價等行徑，顯示中油煉製事業部主管全面主導、再誘使下屬配合的結構性問題。

監委表示，冷凍空調業須領登記證書才能營業，中油煉製事業部冰水機案預算金額近新台幣2億元，招標時卻自行放寬投標廠商行業限制，容任不具專業登記廠商跨業投標。

監委也說，中油煉製事業部辦理共融公園案，片面要求廠商配合增設工程項目，卻無預算給付，只勸導廠商自行吸收成本；又明知工項增加導致履約期程緊迫，未給合理工期，導致承辦主管及人員為達成主管要求，竟在停工報告書中虛偽記載。足見中油煉製事業部未依政府採購法公平原則，造成履約困難，進而使採購案淪為高層主管索賄標的。

監委也說，中油煉製事業部人員竟為使屬意廠商得標，短期內多次與廠商至有女陪侍場所消費時，洩漏採購案件資料，且有廠商代為支付消費款項而獲得不正利益，顯示中油內部人員管理機制已失能，風紀敗壞。

此外，監委表示，中油煉製事業部浮濫將貴賓證發放給工程標案「掮客」，且「掮客」竟直接赴大林煉油廠廠長辦公室，要求催辦相關採購案件。

監委說，銓敘部在民國109年函文已指出機關得視情況撤銷重辦受考人涉及違失年度年終考績。但中油公司卻未主動重新核評涉案人員年度甲等考績。經監察院詢問要求檢討，才在今年4月將涉案人員考績改為丙等。

監委說，這些匪夷所思情節都顯示中油公司積弊已久，經濟部與中油公司應全面痛定思痛、深化採購稽核與內控機制，防止類似案件再發生。

致癌沙拉油 監察院

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