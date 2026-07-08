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追查中聯油脂第一批問題油流向 中市5家食品業者產品下架

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食安處今持續追查中聯油脂第一批問題油流向。圖／台中市政府提供
台中市食安處今持續追查中聯油脂第一批問題油流向。圖／台中市政府提供

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標事件，台中市政府昨天依法重罰中聯、福懋及福壽等3家業者各300萬元後，持續往下游追查油品流向。台中市食安處今天持續稽查第一批第3層問題油品流向，掌握5家食品業者曾使用或進貨問題油品，產品均已完成下架。截至目前，問題油品已累計回收3萬9535公斤。

食安處說，市府持續依業者出貨資料向下追查，逐一核對第3層及末端業者進貨批號、出貨紀錄及實際使用情形；凡確認使用問題油品者，即要求立即停止使用、下架回收，並持續掌握後續流向。截至今日，食安處與經發局已累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者792家次，其中發現使用問題油品者均已完成下架，並持續辦理同品項不同批號產品預防性下架及流向追蹤。

另校園及各類照顧場域也持續查核。教育局已完成16家團膳業者、26所學校及184家幼兒園查核，確認受影響批號油品均已停用或下架。社會局已完成供餐單位清查，曾使用問題油品的社區照顧關懷據點、托嬰中心及相關機構均已全面停用；醫療及照護機構也持續掌握使用情形並辦理追蹤。

食安處說，目前問題油品批號及品項追查已由源頭、第2層下游逐步延伸至第3層及末端使用情形，後續除持續公布最新流向、查核、下架及回收進度外，也將同步追查污染原因，督促業者落實製程及品質管理改善，並持續強化自主檢驗、異常通報及源頭風險管理機制，以公開透明、持續追查原則，守護市民食安。

台中市食安處今持續追查中聯油脂第一批問題油流向。圖／台中市政府提供
台中市食安處今持續追查中聯油脂第一批問題油流向。圖／台中市政府提供

台中市食安處今持續追查中聯油脂第一批問題油流向。圖／台中市政府提供
台中市食安處今持續追查中聯油脂第一批問題油流向。圖／台中市政府提供

中聯油脂 台中市 食安 致癌沙拉油

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