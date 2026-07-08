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想退貨卻找不到發票？衛福部承諾致癌油疑慮產品「無發票也能退」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良承諾將讓民眾沒有發票也能退貨。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良承諾將讓民眾沒有發票也能退貨。記者林琮恩／攝影

中聯油脂1300公噸檢出苯駢芘超標4倍，截至今天，衛福部僅回收43公噸，且均為自架上回收，而非民眾退貨。立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部等部會專案報告，衛福部長石崇良坦承，目前尚未統計民眾回收的數量。多名立委提到，因油品、相關產品如泡麵等價格不高，許多民眾購買後早將發票丟失，在退貨上遇到困難。石崇良承諾，將讓民眾無發票也能退貨。

立委劉建國指出，消費者購買油品一瓶一、二百元，泡麵產品一包數十元，若買回家找不到發票，是否就不能退貨？沒發票就不能用，這些油品民眾留在家中該如何處理？立委楊瓊瓔也說，地方服務處接獲許多主婦反應，買到的油品想退貨，卻遭店家以沒有發票刁難。她表示，政府公布疑慮油品，食安事件督導不周政府應負責，還給社會大眾公平，不該讓社會持續恐慌。

行政院消保處副處長陳星宏指出，依食用油食安案件往例，消費者至少需發票才能退貨，即使已經吃完、用完產品，業者也應從寬、從優認定讓民眾退貨；若沒有發票，也可提供其他購買相關證明，確保購買事實，有使用情事，可請業者從寬認定讓民眾退貨。石崇良則承諾，將找業者研議，讓沒有發票的民眾也可循管道退貨，確保民眾權益。

立委李坤城指出，目前油品回收標準各家業者標準不一，泰山公司不分油品批號，只要買到政府公布的疑慮項目就可以退貨，福壽、福懋油則要符合疑慮品項，且屬政府公告疑慮批號才能退貨，既然衛福部已擴大預防性下架範圍，今天又新增一批泰山疑慮油品，難保明天、後天，不會再有新增回收批號，為何不能一律回收，還要民眾確認批號？

石崇良指出，中聯油品除本次1300公噸外，其餘4至6月製造的油品，正針對業者留樣批次檢驗中，明天就會對外公告整體檢驗結果，針對驗出致癌物質超標批號，會對外公告並要求業者接受民眾退貨。不過，李坤城對此並不埋單，認為不斷擴大回收批號，恐會引起民怨。

食藥署昨公布232項受影響產品，其中有不少由聯華食品代工的超商食物，食藥署今天補充產品有效期限，其中超商食品大多已過期，另還有23款味全醬料仍在有效日期內，今天新增的路易莎蛋糕、卜蜂食品、老協珍米漢堡等，諸多品項均尚在期限之內。

衛福部 石崇良 劉建國 致癌沙拉油

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