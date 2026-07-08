致癌油品公布搖擺 卓榮泰說明「絕無蓋牌」：查獲就公布、有問題就下架

台灣爆發油品安全事件，行政院長卓榮泰表示，關於食安問題，一旦查獲就會公布，有問題就會下架，這是政府處理原則，到目前為止，從來沒有「蓋牌」這兩個字，食藥署與福部，對於有問題要下架必須要取得科學根據，因此召開專家會議，依照標準來對下游廠商盤點。

中聯油品驗出致癌物超標，事件爆發後衛福部決策一變再變，引發民怨，衛福部長石崇良表示，上周五曾向卓榮泰報告此案，當時卓榮泰指示「應該要再考慮」，因此才會在隔天就召開專家會議，重新檢視當時定的處理原則是不是有修正的必要。

卓榮泰今參加商總會員大會，會前受訪時強調，食安資訊就是要在最快時間向國人公開，但政府同時也必須掌握最正確、最完整、最真實的資訊，才能做出正確決策，希望各界能夠理解。

卓榮泰也說，目前政府下一階段的工作重點，包括確保油品供應中斷後的市場供應穩定及價格平穩，同時針對涉嫌違法的業者，展開司法及行政調查，並依法究責，政府也會持續完整向國人說明事件全貌及後續處理進度。

商總理事長許舒博表示，食安問題大家都怕，但影響多大還未知，很多毒是長期累積，政府維護食安責無旁貸，油品來源不管多少一定要下架，也要嚴格監督防範再製，油安事件一再發生，對消費者來說是很無助，政府一定要正視，「能不能、好不好、合不合格是政府的責任，不是攤商的」。