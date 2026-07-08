中聯油品苯駢芘超標 統一超全聯啟動預防性下架

食藥署公布中聯油品致癌物苯駢芘超標事件232項受影響產品明細，多款超商鮮食入列。統一超表示，7-ELEVEN已提前下架疑慮批號商品；全家便利商店、萊爾富則說，目前供應商品未使用公告疑慮油品；量販店萬家福、超市全聯也啟動預防性下架作業。

食藥署7日晚間公布首波232項受影響產品明細，其中包括聯華食品代工的多款7-ELEVEN鮮食，包括林聰明雞肉飯飯糰、阜杭豆漿經典飯糰等商品。

7-ELEVEN表示，第一時間已將疑慮批號商品完全下架，將遵循衛福部規範，協助消費者於門市購買的聯華食品公司疑慮批號商品，辦理相關事宜。

聯華食品7日晚間也發出聲明表示，配合衛福部與相關單位調查與作業，第一時間已完成問題油品更換為合規油品，並啟動疑慮商品預防下架，目前所生產商品均合法合規。

此外，林聰明沙鍋魚頭7日發出聲明表示，與7-ELEVEN合作開發的「林聰明雞肉飯飯糰」僅於7-ELEVEN通路販售，其原物料採購、生產製造及供應鏈管理均由合作食品製造廠商負責，與林聰明沙鍋魚頭各門市使用的原物料及油品供應鏈不同。林聰明沙鍋魚頭說，已完成門市油品來源盤查，確認未涉及本次事件公布的問題油品，並將持續追蹤合作商品查核進度，維護消費者權益。

全家表示，已全面盤點，目前供應的自有商品皆未使用衛福部公告的疑慮油品。萊爾富也說，目前架上販售商品皆使用合格油品製作，符合食品安全規範。

量販通路方面，萬家福表示，已完成品項清查並揭露相關資訊，也已通知各分店進行預防性下架作業。全聯表示，旗下自有調理熟食品牌「美味堂」及大全聯熟食已完成商品清查，並將陸續針對相關品項進行預防性下架。