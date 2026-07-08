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問題油流進國軍「29單位淪陷」 國防部：空軍聯隊、陸戰新訓中心都上榜

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，國防部證實，國軍副供站僅有採購104桶「福壽健味香油」，分別有北部與南部的副供站進貨，中部及外離島則沒有使用。圖／聯合報系資料照
中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，國防部證實，國軍副供站僅有採購104桶「福壽健味香油」，分別有北部與南部的副供站進貨，中部及外離島則沒有使用。圖／聯合報系資料照

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，國防部今天證實，國軍僅有採購104桶「福壽健味香油」，分別有北部與南部的副供站進貨，目前已經回收。據國防部統計，曾經採買問題油品的單位包括空軍一、六聯隊、防空飛彈部隊等29個單位。

國防部後勤次長李鳳翔在回答立委徐巧芯質詢時解釋，國軍副供站提供的油品總共有29項，經過核對確定品項和批號後，只有「福壽健味香油」一項，問題批號總計採購104桶，經全面清查回收，有56桶已經使用，有48桶回收。

根據國防部統計，這批問題香油總共有29個伙食團採購，分布北部及南部地區。其中北部來自林口及秀朗兩處副供站，對象包括關指部、國防部軍情局、空軍防空飛彈部隊等5個單位，共計回收20桶問題油。

南部則有官田、台南、岡山、干城、旗山、屏東及加祿堂等副供站，採買單位包括空軍一、六聯隊、陸軍砲訓部、步訓部、八軍團43砲指部、聯兵333旅、航特部、陸戰隊新訓中心等單位，共計回收84桶問題油。

政戰局副局長胡瑞訓表示，除了部隊副供站之外，各福利中心有進貨的相關商品，在7月1日就已經配合公告下架，並且可提供購買的官兵、眷屬退貨。軍方進一步強調，對於後續公告問題油含量在20%以下要全面下架的232項產品，國軍福利中心都沒有進貨。

對於是否向廠商求償？國防部長顧立雄在回答徐巧芯的質詢時表示，現在會檢討法律和合約規定，依法律和合約規範處理。

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，據國防部統計，曾經採買問題油品的單位包括國防部軍情局、防空飛彈部隊等29個單位。圖／國防部統計、徐巧芯立委辦公室提供
中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，據國防部統計，曾經採買問題油品的單位包括國防部軍情局、防空飛彈部隊等29個單位。圖／國防部統計、徐巧芯立委辦公室提供

致癌沙拉油 國防部 國軍

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