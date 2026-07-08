致癌油波及北市50校 藍議員籲市府求償團膳業者、成立學童健康基金

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市已有50校受波及，議員要求市府應追究團膳業者相關食安責任，還要依契約精神求償，也建議教育局將求償所得成立學童健康基金。教育局今回應，正與衛生局研議，因食用問題油品影響健康的相關協助與關懷措施。

教育局依據中央更新的下游廠商名單及產品持續清查，掌握受影響團膳業者共計6家、受影響校（園）共50校。議員林杏兒指出，團膳業者提供使用有問題的油品製作餐食全數被數千名師生食用下肚，教育局與校方雖已致電學生家長告知處理進度，但家長與學生對於學童身體健康問題，仍充滿疑慮。

林杏兒說，使用有問題油品製作餐食的團膳業者若供應含有違法物質或不符衛生標準的餐點，已嚴重違反學校午餐供餐契約，教育局應依雙方契約處以違約金；團膳業者即使事前不知情誤用有毒油品，但作為最終供餐者，仍需負起契約與法律上的把關責任。

她建議，對於求償所得金額，教育局應考慮由教育局統籌或是由受害學校分別設立學童健康基金，對於校內學生有就醫需求、健康異常狀況或是校內有重大傷病的學童，提供經濟協助，保障學童的身心健康。

教育局回應，依據北市各校供餐契約條款，供餐團膳業者使用的食用油品規格，應具備正字標記或TQF驗證標章或採用須使用經檢驗合格或合法登記的工廠產品，教育局將參酌中央因應油品事件處置方式及各校契約規範研議。

教育局說，感謝議員積極關懷學童健康，教育局正與衛生局研議，因食用問題油品影響健康的相關協助與關懷措施，保障學童權益。