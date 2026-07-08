石崇良3日提下架第一層油品 卓揆指示再考慮…林沛祥轟「只會騙」：公開會議內容

立法院社福及衛環委員會今日安排食安專報，衛福部長石崇良表示，7月3日確實有向行政院長卓榮泰報告依當時原則，僅下架第一層油品，卓揆指示「應再考慮」。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，民進黨對內政，好像只會騙，食安危機不是政治公關，更不是選舉攻防，籲政院公開7月3日相關會議或報告內容。

石崇良今日表示，7月3日主要是他與食藥署官員至行政院向院長報告，主要是報告中聯油脂案件處理情況，確實有向院長說明，依民國106年食藥署食安諮議會訂出的食品分層下架原則，先下架第一層油品。對於這項決議，院長當時指示「應再考慮」，為此食藥署隔日舉行專家會議，檢視處理原則是否有修正必要，後續決定下架含2成致癌油產品，後續又考量地方執行有難度，改為使用致癌油產品全數下架。

林沛祥說，他個人認為，如果今天石崇良親口承認，7月3日就已經向卓榮泰報告，而且卓揆當時就知道只打算下架第一層油品，那人民當然要問一句：既然早就知道，為什麼沒有第一時間把可能有風險的資訊完整公開？

林沛祥說，現在看起來，果然不是基層在蓋牌，而是連卓榮泰都知道整個決策過程。人民最不能接受的，不是犯錯，而是明明知道，卻還想用拖、用等、用帶風向，期待時間沖淡一切，讓人民慢慢忘記。

林沛祥指出，民進黨對內政，好像只會騙；講到責任，好像只會推。食安危機不是政治公關，更不是選舉攻防。人民每天吃進肚子的東西，沒有重來一次的機會。

林沛祥強調，呼籲行政院，把7月3日相關會議或報告內容完整公開，讓全民知道當天到底做了哪些決策、是誰做的決定、是誰該負起政治責任。因為如果一個政府心中只有選舉、沒有食安，那真正被犧牲的，就是全民的健康與政府的公信力。