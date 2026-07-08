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石崇良3日提下架第一層油品 卓揆指示再考慮…林沛祥轟「只會騙」：公開會議內容

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就致癌油食安問題進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議「毒油害台」， 要求行政院長卓榮泰和衛福部長石崇良下台。記者杜建重／攝影
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就致癌油食安問題進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議「毒油害台」， 要求行政院長卓榮泰和衛福部長石崇良下台。記者杜建重／攝影

立法院社福及衛環委員會今日安排食安專報，衛福部長石崇良表示，7月3日確實有向行政院長卓榮泰報告依當時原則，僅下架第一層油品，卓揆指示「應再考慮」。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，民進黨對內政，好像只會騙，食安危機不是政治公關，更不是選舉攻防，籲政院公開7月3日相關會議或報告內容。

石崇良今日表示，7月3日主要是他與食藥署官員至行政院向院長報告，主要是報告中聯油脂案件處理情況，確實有向院長說明，依民國106年食藥署食安諮議會訂出的食品分層下架原則，先下架第一層油品。對於這項決議，院長當時指示「應再考慮」，為此食藥署隔日舉行專家會議，檢視處理原則是否有修正必要，後續決定下架含2成致癌油產品，後續又考量地方執行有難度，改為使用致癌油產品全數下架。

林沛祥說，他個人認為，如果今天石崇良親口承認，7月3日就已經向卓榮泰報告，而且卓揆當時就知道只打算下架第一層油品，那人民當然要問一句：既然早就知道，為什麼沒有第一時間把可能有風險的資訊完整公開？

林沛祥說，現在看起來，果然不是基層在蓋牌，而是連卓榮泰都知道整個決策過程。人民最不能接受的，不是犯錯，而是明明知道，卻還想用拖、用等、用帶風向，期待時間沖淡一切，讓人民慢慢忘記。

林沛祥指出，民進黨對內政，好像只會騙；講到責任，好像只會推。食安危機不是政治公關，更不是選舉攻防。人民每天吃進肚子的東西，沒有重來一次的機會。

林沛祥強調，呼籲行政院，把7月3日相關會議或報告內容完整公開，讓全民知道當天到底做了哪些決策、是誰做的決定、是誰該負起政治責任。因為如果一個政府心中只有選舉、沒有食安，那真正被犧牲的，就是全民的健康與政府的公信力。

致癌沙拉油 石崇良 林沛祥 卓榮泰 卓揆 食藥署

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