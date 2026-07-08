中聯大豆油致癌物超標案！4家業者開會知情不報 隱匿延誤時序曝光

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘（BaP）」超標案，台中市食安處連日深入調查釐清，扯出四大食品巨頭早在6月中旬的內部會議中就已驚覺油品異常，卻集體蓋牌、未進行預防性下架，白白延誤高達19天，中聯油脂與福壽油脂今日態度極為低調，均不願多做回應，僅表示目前全案已配合市府及檢調調查中，不便表示意見。

據了解，這起食安風暴的最前端，最初起於今年5月13日，福壽實業下游的「南僑油脂」在自主檢驗中，率先驚覺大豆油品出現異常；南僑隨後於6月10日正式通知福壽實業並辦理退貨；福壽實業則在隔日（6月11日）立刻轉知最上游的製造商中聯油脂；6月15日的關鍵點，在於中聯、福壽、福懋、泰山等四家公司召開「定期品保聯繫會議」；會中大家雖已明確提出並知悉沙拉油油槽有苯駢芘超標的巨大風險，然而這四家食品大廠當時均未向主管機關通報，亦未進行預防性下架。

中市食安處痛批，中聯油脂隨後於6月16日至25日間，雖多次調出留樣油品進行複驗，直到6月29日收到第三方SGS複驗報告，確認苯駢芘超標高達4倍後，才在6月30日向主管機關通報；從南僑正式示警到中聯通報，整整隱匿、延誤高達19天，中聯油脂未依「食品安全衛生管理法」規定即時通報，違法事實明確，面對因品保會議「早知情卻不報」，因而依法究責遭中市府重罰。

隨著衛福部長石崇良上午披露，食藥署昨日深夜接獲泰山公司緊急主動通報，該公司旗下有一批調和油品，在成品檢驗中被檢出一級致癌物「苯駢芘」含量達2.5ppb，已明顯高於法定上限的2ppb，目前初步確認泰山該批調和油所使用的大豆油，為中聯油脂於5月左右所製造。主管機關目前正加緊比對、調查，待進一步確認該批油品是否就屬於中聯油脂本次檢出異常的1300公噸同批油品。

對此，中聯公司今日不願證實或否認，僅低調指出，一切就讓衛福部人員調查釐清，其他部分公司不便回應。