致癌油品延燒 卓揆：下階段政府工作是確保供應穩定及價格平穩

中聯油品致癌物超標事件持續延燒，行政院長卓榮泰8日再度強調，政府的處理原則很清楚，就是一旦查獲有問題，就會公布；有問題的產品，就會立即下架，並表示沒有所謂「蓋牌」一說，目前政府下一階段的工作重點，包括確保油品供應中斷後的市場供應穩定及價格平穩，同時針對涉嫌違法的業者，展開司法及行政調查，並依法究責。

卓榮泰8日出席「全國商業總會第12屆第3次會員代表大會」受訪時提到，關於食安問題，這兩天已經多次說明，政府的處理原則很清楚，就是一旦查獲有問題，就會公布；有問題的產品，就會立即下架。這次油品事件的整個處理過程中，從來沒有所謂「蓋牌」。

卓榮泰說，食藥署與衛福部必須依法行政，對於哪些產品需要下架，必須建立在科學依據上，因此先召開專家會議，並依據會議結論訂定判定標準。依照這項標準，經盤點下游160家業者相關產品，共有232項產品。衛福部及食藥署評估，若逐項盤查確認，不僅耗時，也難以有效執行，因此決定要求符合條件的產品立即全面下架。

他強調，「絕對沒有所謂蓋牌的問題」。食安資訊就是要在最快時間向國人公開，但政府同時也必須掌握最正確、最完整、最真實的資訊，才能做出正確決策，希望各界能夠理解。

對於接下來的作為，卓榮泰也提到，目前政府下一階段的工作重點，包括確保油品供應中斷後的市場供應穩定及價格平穩，同時針對涉嫌違法的業者，展開司法及行政調查，並依法究責。政府也會持續完整向國人說明事件全貌及後續處理進度。