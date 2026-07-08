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致癌油全台流竄第8日 衛福部長石崇良為這事道歉了

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致癌油全台流竄第8日 石崇良首致歉：願為政策改變造成困擾道歉

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委王鴻薇質詢時，詢問衛福部長石崇良「是否真認為不必道歉？」石才首度道歉，稱「政策改變造成大家困擾，我願意道歉。」圖／截自立法院YouTube
立委王鴻薇質詢時，詢問衛福部長石崇良「是否真認為不必道歉？」石才首度道歉，稱「政策改變造成大家困擾，我願意道歉。」圖／截自立法院YouTube

致癌油流竄全台，在野黨多次要求衛福部石崇良為政策反覆、下游蓋牌一事道歉，並負起政治責任。石崇良今天上午於立院社福及衛環委員會，遭在野黨立委要求道歉，但他未道歉，將責任歸屬為業者隱匿通報。下午立委王鴻薇質詢時，再度詢問石「是否真認為不必道歉？」石首度道歉，稱「政策改變造成大家困擾，我願意道歉。」

王鴻薇指出，她上午質詢時，就要求衛福部針對問題油全台流竄，下游產品回收政策一變再變向社會道歉，卻遲未聽到衛福部道歉，是否部長真的認為不必道歉？中聯油脂一案連執政黨立委都受不了，回收政策前後不一，已有民眾買到問題產品欲退貨時，遭遇刁難，釀成民怨，政府應該用誠懇態度向所有民眾道歉。

石崇良說，衛福部是依法行政，其中風險溝通有所不足，可以改進，對於政策改變，導致民眾困擾，「我願意為此事道歉。」這是致癌油案件從7月1日爆出至今第8日，他首次道歉。

王鴻薇指出，1300公噸致癌沙拉油，可灌注2.5個25公尺游泳池，截至目前回收比率僅3％，今天又爆出泰山「案外批號」也檢出致癌物，是否確定不是原來批號？若非原先批號，是否回收品項、批號等，後續仍有可能新增下架？

石崇良回應，確實這批油品並非原先所定下架的批號，目前正會同彰化縣衛生局向上追溯上游，待調查出爐將向民眾說明有哪些油品、下游產品受影響，並公布其批號及效期，確實有可能會更新需要下架的品項。

石崇良 王鴻薇 衛福部 致癌沙拉油

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