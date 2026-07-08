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油品致癌物超標 中市藍議員籲提高延遲通報裁罰

中央社／ 台中8日電

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標，國民黨台中市議會新議盟議員今天召開記者會，呼籲中央全面清查及公布問題油品流向，並修正食安法規定，提高延遲通報及違規裁罰。

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出致癌物「苯駢芘」超標事件延燒，台中市議會新議盟議員包括國民黨籍吳呈賢、邱愛珊、黃佳恬、楊大鋐、陳文政及無黨籍林昊佑今天召開聯合記者會強調，食安沒有藍綠之分，中央、地方應共同守護全民健康。

楊大鋐表示，中央食安政策搖擺不定、標準不一，中央一張嘴，地方跑斷腿，應全面檢討「食品安全衛生管理法」，加重延遲通報、隱匿資訊及販售問題食品的行政與刑事責任，同時提高高風險食品製程的抽驗頻率及自主檢驗標準，從源頭降低食安風險。

黃佳恬建議，廢除僅依賴業者自主檢驗的機制，改採第三方強制檢驗，建立24小時強制通報及吹哨者制度，並大幅提高違規罰鍰至最高3000萬元，甚至依企業營收比例裁罰，以最嚴格、最透明的制度守護全民食品安全，杜絕類似事件再度發生。

邱愛珊表示，中央應立即負起責任，公開問題油品流向、完善退換貨機制，並全面把關校園營養午餐、關懷據點及老人供餐安全，讓孩子吃得安心、長輩用餐放心，重建人民對食品安全的信任。

林昊佑、陳文政、吳呈賢等並呼籲中央正視制度缺失，儘速完成修法，建立更透明、更嚴謹的食品安全管理機制，重建民眾對食品安全的信心，守護全民健康。

台中市法制局消費者保護官室主任陳彥宏在會中表示，由於問題油品資訊公開沒有很完整，民眾才會擔心，一般消費者買到問題產品，可持購買憑證或產品到原通路商或製造商申請退貨。至於團體訴訟還在評估中。

致癌沙拉油

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