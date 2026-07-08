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攤開問題油流向！台南39家使用名單曝光、千公斤油品急回收

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局今持續追查問題批號油品及其再製品流向，截至昨天已累計下架回收受影響油品共1062公斤。圖／南市衛生局提供
南市衛生局今持續追查問題批號油品及其再製品流向，截至昨天已累計下架回收受影響油品共1062公斤。圖／南市衛生局提供

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒，食藥署公布全台受影響業者共360家，其中台南市計有22家，南市衛生局今持續追查問題批號油品及其再製品流向，截至昨天已累計下架回收受影響油品共1062公斤，同時公布問題油品流向及下游業者使用情形。

台南市長黃偉哲表示，南市府秉持「查到哪、公布到哪」原則，持續全面追查問題油品流向及使用情形，確保食品安全，因此，衛生局今公布確定使用問題油品之第二、第三層販售業、餐飲業、長照機構及公司行號等共39家業者名單，提醒民眾留意相關產品資訊。

其中，新農科技股份有限公司在4月向福懋公司購入受影響油品2萬4710公斤，並在4至5月間全數用於生產豬飼料，相關產品均已出貨並由養殖戶使用完畢；三歐食品有限公司在5月向福壽公司購入受影響大豆沙拉油1656公斤，已全數製成即時餐食並售出。

另外，聯瑞食品科技股份有限公司4月也曾向福壽公司購入同批受影響油品1656公斤，製成辣味美乃滋、川味紅油冷麵醬、赤象拔蚌沙拉及水果沙拉等產品，產品中受影響油品雖含量未達20%，仍要求業者自主下架相關產品，並主動揭露產品使用資訊，以保障消費者知情權益。

衛生局今也公布台南市5家長照、社福機構，曾使用福壽健味香油及福壽大豆沙拉油及泰山調和油涉案批號油品，包含柳營區大農里辦公處、成大醫院長照送餐服務單位、台南市常青樹協會附設私立營新東山社區長照機構、營新醫院附設護理之家及德濟護理之家，現有庫存共81公斤已全數停用並退回供應業者，確保供餐安全無虞。

衛生局強調，民眾如持有業者公布的受影響產品，應立即停止食用，並依各業者公告的退貨方式辦理退貨，如有退貨相關疑問，可先向原購買通路洽詢；如發票或收據遺失，可直接聯繫三大業者客服協助辦理。此外，如仍有剩餘油品，應攜回原購買賣場或通路辦理退貨，切勿自行棄置或作其他用途。

台南市衛生局今公布確定使用問題油品之第二、第三層販售業、餐飲業、長照機構及公司行號等共39家業者名單，提醒民眾留意相關產品資訊。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局今公布確定使用問題油品之第二、第三層販售業、餐飲業、長照機構及公司行號等共39家業者名單，提醒民眾留意相關產品資訊。圖／南市衛生局提供

台南 衛生局 食藥署 致癌沙拉油

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