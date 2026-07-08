毒油案續延燒…賴總統提四裁示 要求該法辦就法辦、促食安法修法

中聯油品致癌物超標案，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中常會提出四點裁示。他重申，政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應共同合作；民進黨立院黨團也應該跟行政院合作，共同討論對食安法的修法，讓未來食品安全的保障，能夠更進一步提升。

針對四項裁示，賴清德指出，第一，該勒令停產就停產。第二，該全面下架就下架。第三，該預防性下架也要積極執行。第四，中聯油等公司發生問題，非常不應該。沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機，該法辦就應該依法究辦。

對於藍白立委要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良為食安事件下台，民進黨發言人林楚茵說，國民黨對國人遭到中共暴力威脅、在台海周邊侵門踏戶視而不見，在食安事件的政治操作倒是蠻快的；如果國民黨要透過政治操作轉移焦點大可不避，對提升國人食安沒有幫助。

針對綠營修訂食安法的方向，據轉述，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄在會中指出，歷經2014年油品事件（即地溝油）促成食安法修訂，後續將配合行政團隊修法，保障民眾權益，此次事件是因業者隱匿、有錯在先，無論是後續求償或修法，都要在第一時間與人民站在一起。