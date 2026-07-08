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致癌油食安危機 賴總統下令法辦、促《食安法》修法

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
致癌油引發食安危機，賴清德總統下令法辦，並敦促《食安法》修法。聯合報系資料照
致癌油引發食安危機，賴清德總統下令法辦，並敦促《食安法》修法。聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席8日於民進黨中常會表示，針對中聯油的食安事件，政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應該共同合作。他提出四項指示，重申該法辦就應該依法究辦；立法院黨團也應該跟行政院合作，共同討論《食安法》修法。

賴總統表示，根據中央氣象署預報，強烈颱風巴威將於本周五（10日）接近台灣，周五、周六兩天，將是颱風影響台灣最劇烈的時刻。行政院已責成相關部會完成各項防颱整備工作，並與各地方政府保持密切聯繫，落實排水、防災及各項應變機制，將颱風可能造成的災損降至最低。

賴總統請執政團隊全力配合政府防颱作業，並加強向民眾宣導最新氣象資訊，提醒鄉親及早做好居家防颱準備，一起守護生命財產安全。也請所有公職候選人，因應颱風對地方可能造成的影響，以防救災為重，主動投入地方防災；各項競選活動，適時調整或延期。

針對中聯油的食安事件，他說，秉持食品安全沒有妥協空間，中央地方應該共同合作。第一，該勒令停產就停產。第二，該全面下架就下架。第三，該預防性下架，也要積極執行。第四，中聯油等公司發生問題，非常不應該。沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機。

賴總統強調，該法辦就應該依法究辦。另外，立法院黨團也應該跟行政院合作，共同討論對食安法的修法，對未來食品安全的保障能夠更進一步提升。

他提到，日前媒體人矢板明夫，及之前在台港人遭受攻擊事件，製造恐懼、迫使他人噤聲，進而壓制不同意見的行徑。這些事件，更讓大家看見民主台灣與共產中國，在制度與價值上的根本差異。中國長期不允許不同於共產黨的聲音存在，甚至透過法律及暴力手段，打壓人民表達意見的自由。

值得注意的是，賴總統說，中國近年來透過民族主義，將政治統一與壓制異議緊密結合。從《反分裂國家法》到《民族團結進步促進法》，假借「民族團結」為名，進一步助長將不同意見視為敵人的社會氛圍，甚至以暴力打壓異己。這不僅危及台灣人民，也波及其他國家的人民，形成跨國鎮壓。

他強調，自由與民主，是台灣最珍貴的核心價值，也是與共產中國最大的不同。正因如此，更不能讓暴力與恐懼，成為左右民主社會的力量。

此外，根據2024年到今年六月底的統計，已經有374位國人赴中國後，發生失聯、留置盤查、人身自由受限等情況。賴總統特別提醒國人，沒有必要，應該避免前往中國，若有前往中國的需求，務必要提高警覺、注意自身安全。

日前，中國向南太平洋地區試射潛射洲際彈道飛彈，企圖透過軍事力量，製造周邊國家的緊張與不安，進一步擴張威權影響力。他表示，面對中國持續威權擴張、企圖改變區域現狀，台灣將堅定捍衛民主現狀，並與民主國家團結合作，強化集體嚇阻能力，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

致癌沙拉油

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