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中聯問題油今啟動銷毀！泰山首波10噸轉製生質柴油 7工作天完成
中聯油脂大豆沙拉油驗出苯駢芘（BaP）超標事件持續追查，彰化縣衛生局今天表示，泰山公司已依規定提報自主銷毀計畫，自今日下午起，針對已回收及庫存的涉案沙拉油、調和油產品，總計約10噸展開銷毀作業，並將全數轉作生質柴油，預計7個工作天內完成，後續回收的油品也將陸續銷毀，確保問題產品不再流入食品鏈。
衛生局指出，這次銷毀的是4月初中聯油脂製造出貨給泰山公司的涉案大豆沙拉油及使用該原料製成的調和油產品，目前已完成回收及庫存品，數量約10噸。
依泰山提出的自主銷毀計畫，銷毀程序將先完成回收及庫存清點，再由衛生局全程監控銷毀作業，確認數量無誤後，由專車載運至合法再利用機構，最終轉作生質柴油，避免問題油品再次流入市面。
衛生局表示，整體銷毀作業預計於7個工作天內完成，後續若再有回收油品，也將依相同程序辦理銷毀，確保涉案產品全數退出食品供應鏈。
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