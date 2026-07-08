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致癌油預防性下架品項再增169項 路易莎蛋糕、卜蜂蛋炒飯等產品均中鏢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，包括路易莎凱薩醬、打拋豬、香料雞腿排、香草草莓小蛋糕等共33品項，及卜蜂火腿肉絲黃金蛋炒飯、沙茶豬肉蛋炒飯等共45品項。業者提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，包括路易莎凱薩醬、打拋豬、香料雞腿排、香草草莓小蛋糕等共33品項，及卜蜂火腿肉絲黃金蛋炒飯、沙茶豬肉蛋炒飯等共45品項。業者提供

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。今天新增項目，包括路易莎凱薩醬、打拋豬、香料雞腿排、香草草莓小蛋糕等共33品項，及卜蜂火腿肉絲黃金蛋炒飯、沙茶豬肉蛋炒飯等共45品項。

本次新增項目最多個公司為卜蜂，其次為路易莎。除前述2家業者外，知名餐飲業者金色三麥也有多項產品用到致癌油，包括巧達濃湯、涼拌墨魚醬等，老協珍白醬鱈魚米漢堡、海鮮蝦排米漢堡等也在疑慮品項之列，詳細名單可至食藥署中聯油脂案專區下載：https://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=13707&r=502923301。

根據食藥署公布名單，聯華食品產品多項提供超商販售的飯糰產品均受影響，口味包括林聰明雞肉飯飯糰、阜杭豆漿經典飯糰、星宇新極上胡同炭火牛小排等；味全公司健康廚房鮮活沙拉醬、油醋沙拉醬等也在名單中；廣達香公司塔塔醬、蜂蜜芥末醬及凱薩醬也使用到這批致癌大豆沙拉油。疑慮產品詳如附圖。

衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供

衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供

衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供

衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供

衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供

衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供

衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供

衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供
衛福部食藥署稍早更新最新預防性下架產品清單，較昨天的232項增加169項，總計項目新增至401項。圖／食藥署提供

路易莎 卜蜂 豬肉 致癌沙拉油

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