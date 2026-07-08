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毒油風暴 高市再增加稽查29家問題油品業者均要求下架

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局持續查毒油，再新增稽查29家問題油品業者。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局持續查毒油，再新增稽查29家問題油品業者。圖／高市衛生局提供

中聯油脂」大豆沙拉油被驗出致癌物苯駢芘超標，高雄市長陳其邁下令，「確定用到問題油的加工食品就下架」，衛生局今早再增加清查29家問題油品，確認共有49家，均已下架。

衛生局表示，高市對於違反食品安全規範行為「零容忍」，為恐問題油品流入市面，進而做成食品或於餐飲業烹調使用，食安小組除跨局處稽查，也要求下游業者提供銷貨流向，追查所有問題油品及相關再製品，避免被民眾吃下肚。

除已在官網公告的業者及產品資訊、批號，另在美食街、餐飲店、市場夜市商圈等相關通路稽查，至今日上午10時，累積查察1449家，其中新增227家，確認都沒使用問題油品。

衛生局同時表示，7月1日得知中聯問題油供應第一層台中市福懋、福壽及彰化縣泰山3大業者，第一時間即全面清查轄內校園團膳、養護機構、醫院及稽查市面通路、餐飲店、夜市商圈，確保下架回收。隔日下午4時起，再依台中市及彰化縣衛生局提供的各縣市下游業者名單，逐一要求業者掌握銷貨流向，至7月5 日，全市第2層下游業者累計共30家。

高雄市衛生局持續查毒油，再新增稽查29家問題油品業者。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局持續查毒油，再新增稽查29家問題油品業者。圖／高市衛生局提供

高市 陳其邁 中聯油脂 致癌沙拉油

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