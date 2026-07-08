屏東持續追查問題油品及產品 今日預防性下架逾6千公斤

中聯油脂致癌油事件，屏東縣政府今天派員至縣內唯一製造商台灣有明食品公司追查，共發現醬料及高湯等33項產品，供貨給35家下游業者，立即要求停止販售、全面下架，共預防性下架6389.9公斤，將持續追查下游供貨情形、回收數量及稽查餐飲相關店家。

衛生福利部食品藥物管理署7日宣布使用致癌油比率低於20%者，亦須於8日午夜前預防性下架，縣府今天追查後要求台灣有明食品公司相關產品要立即停止販售、全面下架，並配合辦理退換貨作業。

縣府衛生局表示，6日地啟動中聯問題油品案稽查，針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市及各超市賣場等場所，截自7月7日共查核69家，均符合規定，無發現問題產品。教育處也盤點縣屬學校及團膳供應商，逐一比對食材登錄系統與庫存，確認目前本縣學校午餐無購入或使用該款問題批號產品。

縣府也至台灣有明食品公司下游廠商稽查，店內已無使用該公司產品，衛生局表示，未來將持續配合食藥署公布的最新資訊，布署人力追查問題產品流向及使用情形。