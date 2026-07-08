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中聯問題油產品分次下架 盧秀燕批中央決策反覆造成困擾

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中市長盧秀燕今批中央對毒油下架的決策反覆。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今批中央對毒油下架的決策反覆。記者黃仲裕／攝影

中聯問題油風波迭起，盧秀燕今參加中部地區企業座談會被問到油品食安時，回答說，這次毒油事件中央決策反覆，造成商家困擾，也讓民眾無所適從，希望中央守護民眾食安能更積極、更有魄力。

盧秀燕表示，民意食為天，人民的健康最重要，因此希望中央在有關於守護民眾食安方面能夠更積極、更有魄力，而且走在正確的道路上，以這次毒油下架來講，決策反覆而且一日數變，譬如說關於20%（苯駢芘含量）毒油下架，本來是說20%以下不用下架，可是民眾有非常大的反彈，昨天又下決策說20%以下也要下架，導致所有的這些民生的商家要進行兩次的下架動作。

盧秀燕說，20%以上的要下架，然後昨天又下一道命令，20%以下也要下架，如果當初一次決策、勇敢決策就沒有（這些）問題，所以未來希望中央在守護民眾的食安上能夠更展現決心跟擔當，而且決策要正確，避免造成商家的困擾，別造成民眾的無所適從，而且最重要是民眾感到擔心國家是不是能夠保護他們的食安。

盧秀燕 食安 中央 致癌沙拉油

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