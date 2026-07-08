劣質油引發全台恐慌 苗縣議員徐功凡轟：行政院長下台、總統公開道歉

針對近期國內爆發嚴重的系統性食安問題，引發全台恐慌，將參選頭份市長的苗栗縣議員徐功凡今日前往縣衛生局關切最新稽查進度，他凝重地表示，目前的食安危機已上升至「國安層次」，地方基層人心惶惶，若中央持續漠視民怨，他將不排除串連全台各地的民意與民眾，直接前往台北總統府抗議。

徐功凡指出，這次的食安問題，讓大眾回想起馬英九政府執政時期的地溝油（餿水油）風暴。他痛批，當時的在野黨（現執政黨）所有的立法委員，是用何等嚴厲的標準去要求馬政府做好相關所有的防疫與食安工作；如今風水輪流轉，現任執政黨卻爆發如此重大的食安事件，「食安等於國安」，中央政府不應該玩弄「雙重標準」。

他提出兩大訴求，行政院卓榮泰院長應比照當年的標準，立刻下台；賴清德總統也必須馬上出來面對，向全體國民公開道歉。

「中央放火，地方擦屁股！」徐功凡也為地方縣市政府與第一線衛生稽查人員打抱不平。他表示，地方政府的基層人員真的非常辛苦，每次中央在源頭管理失靈、發生重大食安紕漏後，地方政府都只能扮演「擦屁股」的角色，疲於奔命地進行末端的稽查、下架與封存。但地方基層的量能有限，真正需要的是中央在「源頭」上做好妥善的管理與督導，而非讓基層承擔所有的炮火與辛勞。

徐功凡透露，在油品事件發生的第一時間，他就立刻致電衛生局了解狀況，並在個人臉書粉絲專頁公布相關資訊，希望讓鄉親掌握進度。然而，隨著事件越演越烈，網路上的資訊雖然鋪天蓋地，卻也極其複雜且真假難辨，導致苗栗縣民甚至全國民眾人心惶惶，大家心裡都很慌，根本不知道什麼才是正確的資訊、哪些油品才是安全的。

徐功凡最後重申，食安問題關乎每位大眾每天的身體健康，絕不容許任何政治口水與推諉。如果中央政府再不積極回應，執政黨若執意採取雙標、院長不下台、總統不道歉，他將與立法委員邱鎮軍及全台憤怒的民眾站在一起，義無反顧地上台北總統府發動激烈抗議，為全民的健康討回公道。