我國今年進口近60萬公噸巴西大豆 衛福部證實煉油業者恐混豆購入

國內油品市場寡占，大廠中聯油脂被檢出致癌物苯駢芘超標，引發民眾疑慮，目前無法排除巴西大豆原料、製程為苯駢芘超標原因。立法院社福及衛環委員會今邀衛福部進行食安專報，立委王育敏指出，今年1至5月份我國進口巴西黃豆數量共59.9萬噸，要求衛福部追查流向；衛福部食藥署指出，這批大豆另販售其餘食用油脂煉油廠。

王育敏指出，本次中聯油脂案件，暴露國內邊境管理二大漏洞，第一是進口黃豆抽驗率僅2%至10%，且未檢測其含水率，而黃豆經海運高溫環境，極易產生致癌物苯駢芘前驅物，二為流向缺乏橫向稽查，全國三大精煉油廠共用儲油槽及代工鏈，恐導致監管盲區，要求食藥署即刻將黃豆含水率小於12.5%列為必要檢驗項目，實施逐批查驗，並確認今年進口近60萬噸大豆流向。

食藥署食品組組長許朝凱指出，這類供食用油煉製的黃豆，業者多採「合船採購」，考量黃豆產季季節性，有些業者會同時採購美國、巴西黃豆。目前國內多數煉油廠，從製成、原料品驗收，至初榨「毛油」檢驗，及後續脫色、脫臭過程，均做得比中聯油脂公司好，研判可將疑慮致癌物質標準，降至限量標準以下。

立委林淑芬質疑，國內食用油脂煉油廠包括中聯、大統益等，均為下游食品加工業者、飼料業者等共同投資，一旦原料、製程出現問題，影響不限於單一品牌，恐擴散至下游多個通路、產品類型，衛福部不該將中聯案定調為「單一業者違規案件」，應進一步擴大盤點大型食用油脂業者供應鏈、顧全關係，確保每個環節均安全。

衛福部長石崇良指出，目前中聯公司已停止油品煉製，其餘仍持續製造油品業者，食藥署及地方衛生單位啟動抽驗，未來將強化外部監測、外部檢驗等環節，針對黃豆原料邊境持續抽驗，112年至115年在邊境均抽驗，到製成端之間，仍有保存期間，製程端也須檢驗原料，以中聯為例，4月曾檢驗合格，販售製下游後，才揪除問題，後續回頭檢視，將針對混用巴西、美國豆業者，調整抽驗。