致癌油風暴 江啟臣：支持盧秀燕市長「食安零容忍」鐵腕重罰

中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物超標，事件延燒至今，立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，食安是要命的事！致癌油漏洞零容忍，危機處理不能打折。

江啟臣今天在臉書寫，中聯油脂的致癌油風暴擴大，全台數百家業者與百所校園中標，甚至爆出大廠隱匿通報半個月，罔顧民生、可惡至極。他說食安是最要命的事！他要嚴正強調，關乎所有台中市民及孩子的健康，絕對不能有任何蓋牌或隱瞞。他全力支持盧秀燕市長「食安零容忍」的鐵腕重罰！

他身為立法院副院長，會要求衛福部與地方緊密配合、全面追蹤溯源。食安不分黨派，當務之急是將問題油品盡速下架封存，並在9月開學前，全面汰換校園團膳油品。

江啟臣表示，也會全力捍衛受波及的台中在地小吃、商家等商譽。相關資訊透明公開、絕不姑息，他和盧市長會站在第一線看緊門戶，真正讓市民安心。