致癌油事件 苗栗縣議員徐功凡轟「中央放火、地方擦屁股」

致癌油事件造成人心惶惶，苗栗縣議員徐功凡認為中央在源頭管理失靈放火，地方擦屁股，今天要求行政院長卓榮泰下台負責，賴清德總統道歉，不排除全台串連到總統府抗議。

徐功凡今天到縣府衛生局，拜會局長楊文志致意，為縣市政府與第一線稽查人員打抱不平，他說，致癌油事件資訊鋪天蓋地，卻複雜且真假難辨，導致鄉親甚至全國民眾人心惶惶，大家心裡都很慌，根本不知道什麼才是正確的資訊、哪些油品才是安全的？

他表示，中央在源頭管理失靈，發生重大食安紕漏後，地方政府都只能扮演「擦屁股」的角色，疲於奔命稽查、下架與封存，地方量能有限，中央要在源頭做好妥善的管理與督導，而非讓基層承擔所有的炮火與辛勞。

徐功凡強調食安等於國安，攸關民生及健康，中央不應該玩弄雙重標準，他要求卓揆立刻下台負責，賴總統必須馬上出來面對，向全體國民道歉，若中央持續漠視民怨，他將不排除串連各地的民意代表與民眾，至總統府抗議。

楊文志說，衛生福利部公告的15項問題油品，衛生局7月3日完成縣內通路販售業的稽查，並要求下架，每天持續稽查執行最新風險產品的控管，但畢竟地方政府人力有限，呼籲全民一起努力共同監督、彼此提醒，凡是每天公告的風險食品及原料，若有在店家銷售，也請通報衛生局，衛生局會立即介入處理。

鄉親關心問題油的議題，尤其是從事食品加工、販售以及餐廳業者，都害怕自己會誤用到問題油及其加工食品，衛生局提醒縣內的食品加工業及店家，例如早餐店、便當店、餐廳，以及烘焙業、麵包店，現階段每天上網查詢衛福部及苗栗縣衛生局網站，以了解最新受波及的食品原料品項，昨天為例衛福部公告232項食品及原料，都不要使用在食材加工，以避免自身食材被汙染，造成店家聲譽及經濟損失。