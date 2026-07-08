快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油事件 苗栗縣議員徐功凡轟「中央放火、地方擦屁股」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
致癌油事件延燒，苗栗縣議員徐功凡（左）今天到縣府衛生局，拜會局長楊文志（右）致意，為縣市政府與第一線稽查人員大抱不平。圖／徐功凡服務處提供
致癌油事件延燒，苗栗縣議員徐功凡（左）今天到縣府衛生局，拜會局長楊文志（右）致意，為縣市政府與第一線稽查人員大抱不平。圖／徐功凡服務處提供

致癌油事件造成人心惶惶，苗栗縣議員徐功凡認為中央在源頭管理失靈放火，地方擦屁股，今天要求行政院長卓榮泰下台負責，賴清德總統道歉，不排除全台串連到總統府抗議。

徐功凡今天到縣府衛生局，拜會局長楊文志致意，為縣市政府與第一線稽查人員打抱不平，他說，致癌油事件資訊鋪天蓋地，卻複雜且真假難辨，導致鄉親甚至全國民眾人心惶惶，大家心裡都很慌，根本不知道什麼才是正確的資訊、哪些油品才是安全的？

他表示，中央在源頭管理失靈，發生重大食安紕漏後，地方政府都只能扮演「擦屁股」的角色，疲於奔命稽查、下架與封存，地方量能有限，中央要在源頭做好妥善的管理與督導，而非讓基層承擔所有的炮火與辛勞。

徐功凡強調食安等於國安，攸關民生及健康，中央不應該玩弄雙重標準，他要求卓揆立刻下台負責，賴總統必須馬上出來面對，向全體國民道歉，若中央持續漠視民怨，他將不排除串連各地的民意代表與民眾，至總統府抗議。

楊文志說，衛生福利部公告的15項問題油品，衛生局7月3日完成縣內通路販售業的稽查，並要求下架，每天持續稽查執行最新風險產品的控管，但畢竟地方政府人力有限，呼籲全民一起努力共同監督、彼此提醒，凡是每天公告的風險食品及原料，若有在店家銷售，也請通報衛生局，衛生局會立即介入處理。

鄉親關心問題油的議題，尤其是從事食品加工、販售以及餐廳業者，都害怕自己會誤用到問題油及其加工食品，衛生局提醒縣內的食品加工業及店家，例如早餐店、便當店、餐廳，以及烘焙業、麵包店，現階段每天上網查詢衛福部及苗栗縣衛生局網站，以了解最新受波及的食品原料品項，昨天為例衛福部公告232項食品及原料，都不要使用在食材加工，以避免自身食材被汙染，造成店家聲譽及經濟損失。

中央 苗栗縣 衛生局 致癌沙拉油

延伸閱讀

毒油延燒...蔣萬安點名賴清德卓榮泰：有愧民眾信任及食安要求

致癌油風暴立院通過臨時動議 要求行政院長、衛福部長、食藥署長下台

食藥署致癌油新規定業者會遵守？ 中市衛生局曝查緝方式並加強稽查

毒油事件延燒 卓榮泰二度找部會報告：沒有任何妥協空間

相關新聞

外食注意 沙拉醬、飯糰 捲入癌油風暴

衛福部食藥署昨公布中聯油脂一三○○噸致癌油品最新流向，下游業者共三六○家業者，已掌握三三一家，廿九家尚待釐清。在第二層油品（使用問題油占比逾兩成者）方面，大都為食品成品，包括東穎食品沙拉醬、桂冠公司沙拉醬，廣達香業者千島醬、塔塔醬，及超商販售的阜杭豆漿飯糰等，外食族一片譁然。

齊聲逆中央 藍綠首長：不合格就下架

中聯油脂致癌油品風暴延燒，食藥署卻宣布「問題油含量低於百分之廿以下免下架」，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲等藍綠百里侯都齊聲「逆中央」，強調不論比率高低，不合格一律下架。蔣萬安更抨擊，賴清德總統和行政院長卓榮泰事發近一周才揭露，有愧於民眾對中央的信任及對食安的要求。

新聞眼／食安預警失靈 談政績變救危機

中聯致癌油引發全台不安，賴清德總統喊「該究責就究責」，衛福部火速對中聯開出史上最高一億六五二○萬元罰鍰，吹哨者南僑與福壽、泰山等業者也因延誤通報遭開罰，但重罰業者只治標、未治本，中央政府預警與應變機制失靈，其政治責任又該何時追究？

中聯致癌油風暴狂燒 前國健署長怒拋4疑點：到底在僥倖什麼？

食用油食安風暴持續延燒！中聯沙拉油原料被驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，遭開罰1億6520萬元，創下食安史上最高罰鍰。對此，前國健署署長邱淑媞7日在臉書發文，針對中聯接獲油品異常通報後的處理提出4點質疑，直言整個流程「浪費了讓消費者免於把毒油吞下肚的時效」。

我國今年進口近60萬公噸巴西大豆 衛福部證實煉油業者恐混豆購入

國內油品市場寡占，大廠中聯油脂被檢出致癌物苯駢芘超標，引發民眾疑慮，目前無法排除巴西大豆原料、製程為苯駢芘超標原因。立法院社福及衛環委員會今邀衛福部進行食安專報，立委王育敏指出，今年1至5月份我國進口巴西黃豆數量共59.9萬噸，要求衛福部追查流向；衛福部食藥署指出，這批大豆另以販售其餘食用油脂煉油廠。

癌油拖越久吃越多！李明璇批賴卓慢半拍 籲建通報平台：食安無藍綠

針對近日致癌油風波延燒，國民黨北市議員參選人李明璇今(8)日上午在臉書發文，質疑中央政府危機處理速度過慢，認為此次事件是業者自行送驗才發現問題，而非政府主動抽驗查獲，反映主管機關監管機制仍有待檢討。她並呼籲中央建立更完善的食安預警與通報制度，強調「食安沒有藍綠，只有良心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。