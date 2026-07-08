致癌油風暴延燒！阜杭豆漿超商聯名飯糰也波及 業者急發聲明澄清

致癌油品事件持續延燒，食藥署再公布232項受影響產品，其中有不少由聯華食品代工的超商食物，包括像是「阜杭豆漿經典飯糰」等品項。對此，阜杭豆漿稍早發出聲明，強調「該商品僅於超商通路販售，與阜杭豆漿店點門市之原物料及油品供應鏈不同。」，同時針對造成消費者不安表示歉意。

阜杭豆漿聲明一開始就先致歉，並表示「針對此次超商合作的飯糰商品油品事件造成消費者不安，敝店深感抱歉」，同時強調「身為品牌方及餐飲業者，食品安全一直是阜杭豆漿最重視的經營原則」。

而針對此次致癌油品事件，業者說明如下：

阜杭豆漿與超商合作開發「阜杭豆漿經典飯糰」與「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」，該商品僅於超商通路販售，其原物料採購、生產製造、供應鏈管理，均由超商委託之食品製造合作廠商負責，與阜杭豆漿店點門市之原物料及油品供應鏈不同。

目前阜杭豆漿店內所使用之油品及加工食品皆由敝店自行採購，並來自於合法合規的供應商。同時皆有完備的貨單、原料之供應商聲明以及相關的檢驗報告，可供民眾、媒體及有關單位查詢。

敝店於昨日晚間得知相關的即時新聞後主動聯繫超商合作夥伴，要求盡速確認相關的原物料供應鏈及其影響範疇，並提出完整說明查核結果及後續的處理措施。在撰寫此事件說明的此刻，敝店已收到正式的官方聲明與回覆，回覆內容提及要點如下：

目前超商現行商品未使用衛福部公告問題油品，超商依聯華食品公告退費機制配合執行。 敝店將會持續追蹤此事件，也感謝社會各界的關心與監督。阜杭豆漿將秉持誠信、透明、以及負責的態度與合作夥伴共同守護消費者的食品安全。