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癌油拖越久吃越多！李明璇批賴卓慢半拍 籲建通報平台：食安無藍綠

聯合新聞網／ 綜合報導
中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。 記者黃仲裕／攝影
中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。 記者黃仲裕／攝影

針對近日致癌油風波延燒，國民黨北市議員參選人李明璇今（8）日在臉書發文，質疑中央政府危機處理速度過慢，認為此次事件是業者自行送驗才發現問題，而非政府主動抽驗查獲，反映主管機關監管機制仍有待檢討。

李明璇表示，根據事件發展，此次問題油品是由業者南僑自行送驗後發現異常，並非主管機關例行抽驗所查獲，因此認為中央在食品安全監督上存在漏洞。她指出，中央主管機關於6月底接獲相關通報後，賴清德總統與行政院長卓榮泰直到約一周後才公開對外說明，質疑政府危機處理不夠即時，完全失去國家元首和首長的擔當和責任。

李明璇表示，食安事件講求與時間賽跑，每延誤一刻，都可能增加民眾食用問題產品的風險。她認為，中央未能第一時間公布資訊及示警，反而是台北市政府率先展開稽查、下架相關產品，並公布受影響業者及校園名單，積極防堵問題產品持續流入市場。

她也提到，直到台北市長蔣萬安對中央提出4大呼籲後，中央終於「大夢初醒」，才陸續公布受影響名單並成立資訊專區，認為相關措施應更早啟動，以降低民眾疑慮及潛在風險。

針對後續制度改革，李明璇呼籲中央應建立全國性的食安通報平台，強化中央與地方政府資訊同步機制，同時完善第三方驗證、產品追溯及預警制度，避免未來仍須仰賴業者自主通報才能發現食安問題。

此外，李明璇也建議主管機關應明確訂出20%致癌油含量加工製品的標準，提升食品安全管理機制，以強化消費者保障。她強調，「食安沒有藍綠，只有良心。唯有吃得安心，人民才能安居樂業，這是政府本來就應該做的。」

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