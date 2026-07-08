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油品風波衍生政治問題！綠營黃世杰再批張善政市府慢半拍

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者陳俊智／攝影

毒油風波持續延燒！民進黨桃園市長參選人黃世杰今早發文質疑桃園市政府處置失當，引市府反彈回嗆「狀況外」。對此，黃世杰再批市府「慢半拍」，與其把民眾健康扯入選舉，不如趕緊持續調查。

黃世杰表示，張善政的臉書2日晚間對外宣稱校園午餐均無使用問題油品，他6日發文呼籲市府撤查，市府7日改口稱有13所學校受影響。桃園人想問的是，市府2日公布的資訊是怎麼調查的？為什麼會有疏漏，為什麼同樣是國民黨執政的雙北、台中都已經調查出爐，桃園卻慢半拍，在黃世杰公開提醒後，直到7日才改口？這段時間市長、市府團隊到底在幹嘛？

黃世杰說，奉勸張善政市府，與其透過新聞處長抹黑提出問題的人，還把孩童與市民的健康牽扯選舉，不如趕緊持續調查，並同步公布清查期間、對象、比對方式、供餐廠商、食材供應商、逐校清查狀態，大家想知道的是，究竟還有沒有其他受影響的孩童、學校？桃園市政府別想只用一張A4紙就避重就輕、矇混過去。

致癌沙拉油 張善政

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