聽新聞
0:00 / 0:00
油品風波衍生政治問題！綠營黃世杰再批張善政市府慢半拍
毒油風波持續延燒！民進黨桃園市長參選人黃世杰今早發文質疑桃園市政府處置失當，引市府反彈回嗆「狀況外」。對此，黃世杰再批市府「慢半拍」，與其把民眾健康扯入選舉，不如趕緊持續調查。
黃世杰表示，張善政的臉書2日晚間對外宣稱校園午餐均無使用問題油品，他6日發文呼籲市府撤查，市府7日改口稱有13所學校受影響。桃園人想問的是，市府2日公布的資訊是怎麼調查的？為什麼會有疏漏，為什麼同樣是國民黨執政的雙北、台中都已經調查出爐，桃園卻慢半拍，在黃世杰公開提醒後，直到7日才改口？這段時間市長、市府團隊到底在幹嘛？
黃世杰說，奉勸張善政市府，與其透過新聞處長抹黑提出問題的人，還把孩童與市民的健康牽扯選舉，不如趕緊持續調查，並同步公布清查期間、對象、比對方式、供餐廠商、食材供應商、逐校清查狀態，大家想知道的是，究竟還有沒有其他受影響的孩童、學校？桃園市政府別想只用一張A4紙就避重就輕、矇混過去。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。