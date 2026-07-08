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立委批衛福部長拒為致癌油道歉 石崇良：業者延誤通報害政府無法介入

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽痛批，民進黨在野時針對食安事件高標準要求政府道歉、下台，如今政府卻只究責業者，不認為官員有錯。圖／截自立法院YouTube
國民黨立委陳菁徽痛批，民進黨在野時針對食安事件高標準要求政府道歉、下台，如今政府卻只究責業者，不認為官員有錯。圖／截自立法院YouTube

致癌油風暴延燒，賴清德總統日前宣示將究責。立法院社福及衛環委員會今天安排食安事件專題報告，國民黨立委王鴻薇要求，衛福部長石崇良在報告前應向國人道歉展現誠意。石崇良報告衛福部作為時，未提道歉，強調是業者延遲通報造成政府無法即時介入；至於政府責任，會在全案釐清後再來檢討。

面對立委炮聲隆隆，要求究責，石崇良在過程中全程臉色鐵青，不發一語。國民黨立委陳菁徽痛批，民進黨在野時針對食安事件高標準要求政府道歉、下台，如今政府卻只究責業者，不認為官員有錯。

王鴻薇指出，衛福部針對致癌油流向第一時間選擇蓋牌，且不願將產品下架，還首創2成致癌油不必下架的新規則，在民怨沖天後才公布流向，並於昨天傍晚緊急要求所有用到致癌油都必須下架，政策反覆、荒腔走板，根本未真正關心國內民眾，衛福部長應代表衛福部、行政院及政府，向國人道歉展示誠意，至今無人道歉負責，民眾難以接受。

陳菁徽說，民進黨在野時高標要求政府，遇重大食安事件時要道歉、下台，卻未聽見石崇良對本案道歉，「你也不覺得你做不對」，目前致癌油品1300公噸，僅回收43公噸，誰看得下去？有多少疑慮油已被民眾吃下肚？衛福部不該將問題只推給延遲通報，身為官員應誠實告知民眾，有哪些產品已經被民眾吃下肚，有多少有機會追回？

石崇良未正面回應剩餘油品數量及是否道歉一事。他表示，中聯案因業者延誤通報，才導致政府無法及時介入，沒有足夠時間回收油品，造成民眾重大損失，對此一定重罰，目前只要尚未出貨油品，均要求暫停販售，也就是「只要沒做成產品的部分，都先攔下」，至於政府責任，會在全案釐清後再來檢討。

陳菁徽痛批，石崇良根本無法答覆致癌油品有多少需要下架，賴清德總統7月6日對外說致癌油該下架就下架、該究責就究責，如今衛福部究責完業者，「卻覺得官員都沒有錯？」實則衛福部長在致癌油事件延燒時，原先還要南下為執政黨候選人輔選，食藥署官員向民進黨立委沈伯洋報告進度，而非向全民報告內容，做事簡直不分輕重緩急。

致癌沙拉油 石崇良

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