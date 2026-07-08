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影／食安問題延燒 盧秀燕轟中央決策反覆

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
雲林縣長張麗善（左起）、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦以及彰化縣長王惠美出席中部地區企業座談會。記者黃仲裕／攝影
雲林縣長張麗善（左起）、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦以及彰化縣長王惠美出席中部地區企業座談會。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天與中部四位首長出席在彰化縣員林市舉行的中部地區企業座談會，面對近期的食安風暴，她在受訪時表示，中央對於守護食安應該更積極，而不是決策反覆，一日數變。

盧秀燕指出，民以食為天，食安問題影響國人健康，而人民的健康又是最重要的。針對20%的毒油下架，中央本來是說20%的標準值以下不用下架，但受到國人的反彈後，又下決策說20%以下的油品也要下架，讓相關業者及商家將超出20%的下架後，過了幾天又要將低於20%的也下架，導致無所適從。

盧秀燕說，如果中央認為當初的決策沒有問題，就應該要堅定立場。她希望中央在未來對於守護民眾食安能夠展現決定跟擔當，決策要一致且正確，才能避免相關業者的困擾。也讓民眾感到擔心，認為政府是不是能夠保護食品安全。

台中市長盧秀燕表示，面對食安問題，中央對於守護食安應該更積極一點。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕表示，面對食安問題，中央對於守護食安應該更積極一點。記者黃仲裕／攝影

致癌沙拉油

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