全台陷毒油風暴該怎麼挑油？營養師教「5原則」：勿買透明、大包裝

全台食安拉警報，中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件引發民眾人心惶惶，營養師陳冠蓉在臉書粉專分享「5個分散風險挑油原則」來保護家人，因為單靠肉眼或嗅覺，很難分辨油品裡是不是含有微量的化學致癌物（如苯駢芘），加上不同品牌的油品背後，可能也是同一個上游供應鏈。

5個挑油原則為：

一、廚房油品「多元分散」，不獨寵單一品牌

別長期只買同一個牌子或同一種植物油，例如這次買A牌芥花油，下次換B牌冷壓初榨橄欖油，偶爾搭配買C牌苦茶油、亞麻仁油....等，即使不幸其中某一種油品踩雷，也能因為平時分散攝取不同油品，而大幅降低化學物質在體內累積的總量。

二、依「烹調溫度」選對油 避免劣化油脂

陳冠蓉提醒，再安全的油，「用錯溫度」一樣會在自家廚房產生致癌物，例如涼拌/低溫水炒可挑選「初榨冷壓（Cold-Pressed）」油； 中高溫炒/煎可選擇發煙點高於190°C–200°C的油，如：芥花油、玄米油；高溫大火油炸用穩定度最高、不易氧化的飽和脂肪酸較高油脂（如酪梨油，或偶爾搭配動物性油脂）。

三、看懂標示 挑選第三方國際食品安全驗證

優先挑選通過SQF、FSSC 22000或ISO 22000等國際食安驗證的廠牌，別被瓶身上的「純天然」或「自主檢驗合格」等行銷字眼蒙蔽了，這代表工廠對「管線交叉污染」與「製程溫度危害」有嚴格的HACCP監控，比單純的業者自主檢驗更有保障。

四、優先選擇小包裝與深色玻璃瓶

陳冠蓉表示，油脂最怕光照、高溫與空氣，透明塑膠大容量（3公升、5公升）雖然便宜，但容易在賣場被燈光照到氧化劣變，加上開封後因為開關次數多、用得慢，在廚房高溫下很容易變質，因此一般家庭建議挑選250ml 到1公升左右的深色玻璃瓶裝小包裝，並在開瓶後2-3個月內用完。

五、觀察油品外觀與使用時的微小異狀

聞味道有明顯油耗味、塑膠味或化學刺鼻味，或正常炒菜溫度下，油還沒熱就冒出大量煙霧，以及油質變得太黏稠，倒在鍋子裡不易散開、甚至起泡，這些情形皆代表油已經劣變，建議快停用。

此外，食藥署也曾教導民眾如何選油，包括勿買散裝或來路不明的油品，勿重覆使用或不新鮮的油品，如果包裝上有「調合油」的字樣，要記得看品名並對一下成分，油脂依含量多寡由高至低依序標示。