家中油品快比對！南投完成132家稽查 衛生局籲符合批號立即退貨

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，南投縣衛生局持續擴大清查。截至7月6日，已完成30家食品販售業及102家餐飲業稽查，均未發現違規油品流通或使用；校園午餐團膳業者也確認未使用問題油品。衛生局提醒民眾檢查家中油品批號，如符合食藥署公告，應立即停用並辦理退貨。

中聯油脂公司大豆沙拉油苯駢芘（BaP）超標，南投縣衛生局第一時間啟動全面稽查，追查縣內受影響食品業者及產品流向，並持續監控市面回收情形。

衛生局表示，縣內共有9家受影響食品業者配合衛生福利部食品藥物管理署辦理產品資訊揭露，包括華南食品工業股份有限公司、金福華股份有限公司及台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉品加工廠等3家食品製造業，以及祥鼎食品有限公司、游姓業者、旺真久企業商行、都源國際有限公司、良美商行及俊統食品有限公司等6家食品販售業。目前各販售通路架上均未發現受影響產品，業者也持續配合辦理回收作業。

截至7月6日止，衛生局已完成30家食品販售業者查核，均未發現公告違規油品；另完成102家餐飲業稽查，也未查獲使用問題油品，後續仍將持續擴大查核，確認市面產品安全無虞。

校園午餐供餐安全也同步完成確認，縣內承攬營養午餐的興味有限公司、同美團膳盒餐食品廠及玖玖便當廠，經查均未使用此次公告的違規油品，學生午餐供餐未受影響，家長可安心。

衛生局長陳南松表示，衛生局官網已設置「油品事件專區」，並連結衛生福利部食品藥物管理署「中聯油脂案專區」，公布最新不合格產品、批號及回收資訊。民眾可比對家中大豆沙拉油產品名稱及批號，若與公告內容相符，應立即停止使用，並向原購買通路辦理退換貨。

陳南松也提醒，食品業者應落實自主管理，如發現產品有危害食品安全衛生之虞，應立即停止販售、停止使用、啟動回收並依法通報。若未依規定辦理，將依食品安全衛生管理法規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。民眾如有食品衛生安全或消費疑義，可洽南投縣衛生局服務專線049-2231994詢問。

衛生局持續追查受影響食品業者產品流向，並要求相關業者配合回收作業，防止問題油品流入市面。圖／南投縣衛生局提供