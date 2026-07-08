痛批賴清德毒油20%才下架荒謬 民眾黨籲新北即刻全面下架

中聯油脂致癌油引發食安風暴，新北市議員陳世軒與民眾黨5名議員參選人今天上午舉行記者會，痛批民進黨政府事發後荒腔走板的行徑與雙重標準，並具體提出六大食安政見，要求新北市府全面預防性下架問題油品，捍衛404萬新北市民的食品安全。

板橋區市議員參選人林子宇痛批，民進黨政府過去承諾落實的「食安五環」全面破功。中央政府在上週第一時間竟然選擇蓋牌，隱匿業者名單，食藥署長甚至辯稱不公布是因業者無辜受影響，引爆全民怒火後才不得不轉彎。林子宇怒質，沈伯洋第一時間把責任推給台北市府，被罵翻後才想起自己是立委，新北市長參選人蘇巧慧委員從事發至今始終保持沉默。林子宇說12年前面對食安風暴時，在野的民進黨曾嚴厲要求政府3天內公布劣質油流向並叫官員下台，如今事發多日卻流向不明，民進黨不應換了位置就換腦袋。

新北市議員陳世軒質疑，賴清德發臉書說「使用致癌油比例超過20%才需下架」極其荒謬。陳世軒表示賴清德曾稱「食安即國安」、自己更是醫生出身，真的能接受這種坐在冷氣房裡討論出來的標準嗎？20%以下究竟要由誰來認定？對食安必須零容忍，1%都不行，要求新北市府即刻全面下架所有疑似致癌油品。並落實科技預防，改善更新不夠及時的食安地圖，將資訊公開透明；同時應把致癌油專區連結移至新北市府官網首頁，讓市民一鍵即可掌握最新進度。

汐止金山萬里區市議員參選人陳語倢指出，目前新北已查出有50所高國中小使用到問題油品，但油品與調味料的溯源非常不易。她提出校園阻斷政見，主張建立完整的油品與調味料溯源機制，協助團膳業者即時追蹤。同時新北市府應與教育部、衛福部等中央部會合作，建立受影響學生的健康關懷追蹤機制，提供風險諮詢並在必要時給予醫療協助，全面保護孩子健康。

土樹三鶯議員參選人吳亞倫表示，台灣民眾黨一開始就堅持不分比例、全面下架有疑慮產品。而食藥署隨後也發表聲明，要求在7月8日24時以前全面下架。她也強調，食安弊案往往有賴內部吹哨者勇敢揭發，在公益揭弊者保護法已正式施行的基礎下，市府應進一步提高檢舉獎金誘因。她主張修正新北市檢舉違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法，將未發覺前檢舉且經裁罰確定者的獎金比例，由實收裁罰金額的20%提高至30%；若經法院有罪判決確定者，獎金則由現行的100萬元提高至200萬元，讓食安弊案無所遁形。

三重蘆洲區市議員參選人陳彥廷強調，新北市是全國人口最多的城市，食安稽查人員身負重任且工作一絲不苟。在陳世軒議員持續追蹤下，新北食安稽查人力雖已增至68人，但人力缺口依然顯著。陳彥廷主張要人給人、要錢給錢，市府應持續增補一線稽查人力，並將約聘僱稽查人員的起薪，自現行35000元至45000元進一步調高待遇，用實質支持留住專業人才，才能提高稽查量能。

中和區市議員參選人陳怡君痛批，從毒奶粉到蘇丹紅，每次食安風暴都讓求助無門的人民面臨小蝦米對抗大鯨魚的困境，民眾黨提出第六大政見精準求償，強烈要求新北市政府用公權力當市民最強後盾，免除受害者訴訟成本。此次食安風暴，是在野黨強力監督下食藥署才動起來，致癌油已流向超商等地，但中央政府卻政策一變再變、毫無作為。陳怡君強調食安不分顏色，民眾黨從及時截斷、科技反應到精準求償提出六大政見，就是要以最快速度補齊漏洞，捍衛人民安全，站在第一線守護新北市民的健康。