影／致癌油還沒完？ 衛福部長親曝：泰山另有一批調理油超標

立法院社福及衛環委員會上午邀請衛福部長石崇良就「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」進行專題報告並備質詢。石崇良在會前受訪時表示，昨天發現泰山另有一批調理油，初步化驗結果超標，目前正在追溯相關批號。

石崇良表示，從最初的通報到油品的製造過程，檢調目前已全面介入，調查中間是否存在任何弊端。除此之外，也全面重新檢驗，除了先前確認已有問題的油品外，食藥署已對中聯從4月到6月底期間的所有樣本，進行逐批重新檢驗，在檢驗報告一出爐後即會對外公布，並比照先前做法，採取下架或預防性下架措施，相關品項資訊會持續更新於食藥署專區。

石崇良說，現階段會加強市場抽驗並落實自主管理，食藥署已派員進駐其他油廠，並聯合地方衛生局在市場端加強抽驗，以確保國人食用油安全。

最後，石崇良還指出，昨晚接獲通報，泰山有一批調理油初步化驗有超標情形，目前正在緊急追溯確切的批號，一旦釐清，將會如同先前做法立即對外公布並進行後續處理。