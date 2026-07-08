立委要求姜至剛下台 台大院長：他反應快做很多事「希望能挺過去」

中聯油品苯駢芘超標事件持續延燒，對於近來遭外界高度檢視的食藥署長姜至剛，台大醫院院長余忠仁今受訪時公開表達支持，強調姜至剛是一位「反應非常快速」的政務官，過去表現有目共睹，希望他能挺過這次挑戰。

中聯油品日前因大豆沙拉油被驗出致癌物苯駢芘超標，引發全台食品安全疑慮，政府除要求問題產品全面下架，也同步清查流向。包括台大醫院、台北榮總及長庚醫院等醫學中心均已完成盤點，確認未使用問題批號油品，以確保病人及民眾用餐安全。

余忠仁今被問及昔日台大醫院同仁、現任食藥署長姜至剛近日承受龐大政治壓力的表現，強調台大對願意投入公共事務、承擔政務工作的同仁一向給予支持。姜至剛過去的表現大家都看得到，也一直獲得許多人的肯定，希望他能順利度過目前這段艱困時期。

余忠仁表示，食安事件攸關全民健康，每次發生重大事件，政府都必須快速應變、盡力處理。事件爆發初期會伴隨社會不安、民怨及各界高度關注，政務官自然需要承受相當大的壓力，「希望姜至剛能夠挺過去。」

外界關心姜至剛未來若卸任是否仍可回到台大醫院，余忠仁指出，姜至剛目前只是借調擔任政務官，台大教授職務仍保留，「他的位子都還在，永遠歡迎他回來。」他也說，姜至剛是一位非常好的同事，只是擔任食藥署長與擔任大學教授，對國家的貢獻方式不同。

余忠仁表示，台大醫學教育一向鼓勵畢業生投入社會、發揮更大的公共影響力，因此無論是姜至剛擔任食藥署長，或衛福部長石崇良投入政府服務，校方都給予高度支持，因為是在不同崗位上服務全體國人。

至於姜至剛在此次食安事件中較著重專業判斷，是否忽略政治與社會溝通，余忠仁則表示，自己無法評論個別決策，但依他長期認識，姜至剛是一位反應相當迅速的人，很多作法都是建立在事實及科學證據基礎上。不過，他也坦言，重大食安事件本來就容易受到政治因素影響，尤其選舉期間，各界都會更加敏感，政務官勢必要承受來自民意與政治的壓力。

對於外界認為食安事件初期的風險溝通仍有改善空間？余忠仁則認為，事件曝光時間恰巧落在周末，資訊傳遞速度可能受到影響，但他並未因此批評姜至剛的表現，最後仍再次強調：「我們非常支持他，也祝福他能夠挺過去。」

這起毒油事件，余忠仁說，不禁聯想到前台大院長林芳郁在衛生署長任內，國內爆發三聚氫胺毒奶粉事件，輿論及政治人物要求食物中「三聚氫胺零檢出」，最後在力不從心的情況下提出辭呈。