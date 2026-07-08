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立委要求姜至剛下台 台大院長：他反應快做很多事「希望能挺過去」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大肯定姜至剛的表現，盼他挺過食安風暴，余忠仁表示，「希望姜至剛能夠挺過去」。記者廖靜清／攝影
台大肯定姜至剛的表現，盼他挺過食安風暴，余忠仁表示，「希望姜至剛能夠挺過去」。記者廖靜清／攝影

中聯油品苯駢芘超標事件持續延燒，對於近來遭外界高度檢視的食藥署長姜至剛台大醫院院長余忠仁今受訪時公開表達支持，強調姜至剛是一位「反應非常快速」的政務官，過去表現有目共睹，希望他能挺過這次挑戰。

中聯油品日前因大豆沙拉油被驗出致癌物苯駢芘超標，引發全台食品安全疑慮，政府除要求問題產品全面下架，也同步清查流向。包括台大醫院、台北榮總及長庚醫院等醫學中心均已完成盤點，確認未使用問題批號油品，以確保病人及民眾用餐安全。

余忠仁今被問及昔日台大醫院同仁、現任食藥署長姜至剛近日承受龐大政治壓力的表現，強調台大對願意投入公共事務、承擔政務工作的同仁一向給予支持。姜至剛過去的表現大家都看得到，也一直獲得許多人的肯定，希望他能順利度過目前這段艱困時期。

余忠仁表示，食安事件攸關全民健康，每次發生重大事件，政府都必須快速應變、盡力處理。事件爆發初期會伴隨社會不安、民怨及各界高度關注，政務官自然需要承受相當大的壓力，「希望姜至剛能夠挺過去。」

外界關心姜至剛未來若卸任是否仍可回到台大醫院，余忠仁指出，姜至剛目前只是借調擔任政務官，台大教授職務仍保留，「他的位子都還在，永遠歡迎他回來。」他也說，姜至剛是一位非常好的同事，只是擔任食藥署長與擔任大學教授，對國家的貢獻方式不同。

余忠仁表示，台大醫學教育一向鼓勵畢業生投入社會、發揮更大的公共影響力，因此無論是姜至剛擔任食藥署長，或衛福部長石崇良投入政府服務，校方都給予高度支持，因為是在不同崗位上服務全體國人。

至於姜至剛在此次食安事件中較著重專業判斷，是否忽略政治與社會溝通，余忠仁則表示，自己無法評論個別決策，但依他長期認識，姜至剛是一位反應相當迅速的人，很多作法都是建立在事實及科學證據基礎上。不過，他也坦言，重大食安事件本來就容易受到政治因素影響，尤其選舉期間，各界都會更加敏感，政務官勢必要承受來自民意與政治的壓力。

對於外界認為食安事件初期的風險溝通仍有改善空間？余忠仁則認為，事件曝光時間恰巧落在周末，資訊傳遞速度可能受到影響，但他並未因此批評姜至剛的表現，最後仍再次強調：「我們非常支持他，也祝福他能夠挺過去。」

這起毒油事件，余忠仁說，不禁聯想到前台大院長林芳郁在衛生署長任內，國內爆發三聚氫胺毒奶粉事件，輿論及政治人物要求食物中「三聚氫胺零檢出」，最後在力不從心的情況下提出辭呈。

姜至剛 台大 駢芘超標 致癌沙拉油

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